كيف تصيب عدوى الأذن الوسطى الأطفال والبالغين؟

تحدث عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى الحاد) عندما يصيب فيروس أو بكتيريا المساحة خلف طبلة أذن الطفل، وتشمل الأعراض ألم الأذن الذي قد يجعل الطفل الرضيع أو الصغير سريع الانفعال، وغالبًا ما تختفي عدوى الأذن من تلقاء نفسها، وفي بعض الأحيان، يحتاج الأطفال إلى المضادات الحيوية أو مسكنات الألم أو أنابيب الأذن، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي أعراض عدوى الأذن؟

غالبًا ما تبدأ أعراض عدوى الأذن بعد نزلات البرد، وتشمل:

ألم الأذن.

فقدان الشهية.

مشاكل النوم.

مشاكل السمع في الأذن المسدودة.

الشعور بالامتلاء أو الضغط في الأذن.

إفرازات صفراء أو بنية أو بيضاء من الأذن. (قد يعني هذا أن طبلة الأذن قد انكسرت.)

لا يجب وضع أي شيء في قناة الأذن إذا كان يعاني من تصريف منها، حيث يمكن أن يتسبب أي شيء يلامس طبلة أذن ممزقة في حدوث المزيد من الضرر.

الرضع والأطفال

نظرًا لأن الأطفال الصغار والرضع لا يستطيعون دائمًا التواصل بشأن أعراضهم، فمن المهم التعرف على العلامات، وقد يعاني الطفل المصاب بعدوى الأذن من:

فرك أذنيه أو سحبها.

البكاء أكثر من المعتاد أو التصرف بعصبية.

ارتفاع درجة الحرارة من 38 إلى 40 درجة مئوية، فيعاني نصف الأطفال من الحمى بسبب عدوى الأذن.

البدء في التنفس من الفم أو زيادة الشخير، وقد يكون التنفس من الفم علامة على تضخم اللحمية الأنفية، وقد يصاب اللحمية الأنفية بالعدوى/الالتهاب بنفس الفيروسات أو البكتيريا التي تسبب عدوى الأذن.

رفض الأكل أثناء الرضاعة. (يتغير الضغط في الأذن الوسطى مع بلع الطفل، مما يسبب المزيد من الألم وقلة الرغبة في الأكل).

ما الذي يسبب عدوى الأذن؟

تسبب البكتيريا والفيروسات عدوى الأذن، وغالبًا ما تبدأ عدوى الأذن بعد الإصابة بنزلة برد أو عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي.

وتنتقل الجراثيم إلى الأذن الوسطى عبر قناة استاكيوس، وبمجرد دخولها يمكن للفيروس أو البكتيريا أن تتسبب في تورم قناة استاكيوس، ويمكن أن يتسبب التورم في انسداد القناة، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة قناة استاكيوس وتجمع السوائل المصابة في الأذن الوسطى.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بعدوى الأذن؟

تشمل عوامل الخطر للإصابة بعدوى الأذن ما يلي:

العمر: الرضع والأطفال الصغار (بين 6 أشهر وسنتين) هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن.

التاريخ العائلي: يمكن أن تنتقل عدوى الأذن في العائلة.

نزلات البرد: تزيد الإصابة بنزلة البرد من خطر الإصابة بعدوى الأذن، والأطفال في دور الحضانة والمجموعات معرضون لخطر أكبر للإصابة بعدوى الأذن لأنهم أكثر عرضة للتواجد حول الأطفال المصابين بنزلة برد أو أمراض الجهاز التنفسي المعدية الأخرى.

الأمراض المزمنة: يمكن أن تزيد الأمراض طويلة الأمد، بما في ذلك نقص المناعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (مثل التليف الكيسي والربو)، من خطر الإصابة بعدوى الأذن..

سوء جودة الهواء والبيئات المليئة بالدخان: تلوث الهواء والتعرض للتدخين السلبي يزيدان من خطر الإصابة بعدوى الأذن.

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