الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

لحظة خروج جثامين
لحظة خروج جثامين 4 من أسرة واحدة ضحايا حادث الليثي
18 حجم الخط

خيم الحزن على محيط مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم، أثناء خروج أربعة جثامين من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في الحادث المروع الذي وقع مساء أمس على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أُصيب فيه المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وعدد من مرافقيه.

 وداع مؤلم.. خروج جثامين 4 من أسرة واحدة ضحايا حادث إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي في طريقهم إلى أسيوط

 

احتشدت أسر الضحايا منذ ساعات الفجر لاستلام الجثامين، تمهيدًا لنقلها إلى محافظة أسيوط مسقط رأس الأسرة، استعدادًا لإقامة مراسم الدفن وسط حالة من الحزن العميق التي خيّمت على الأهالي والأصدقاء.

استخراج تصاريح الدفن

وأكد مصدر داخل المستشفى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن بمعرفة النيابة العامة ومفتش الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا إصابة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي إصابة المطرب إسماعيل الليثي في حادث مروع الليثي

مواد متعلقة

استئصال الطحال وإصابات خطيرة، تفاصيل حالة الطفل الناجي من حادث إسماعيل الليثي

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

بينهم المطرب إسماعيل الليثي، تعرف على أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

مجهول ينهي حياة طفل لسرقة "توك توك" في المنيا

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بالمنيا

العثور على جثة داخل منزل في ظروف غامضة بالمنيا

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية