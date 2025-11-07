حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

18 حجم الخط

خيم الحزن على محيط مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم، أثناء خروج أربعة جثامين من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في الحادث المروع الذي وقع مساء أمس على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أُصيب فيه المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وعدد من مرافقيه.

وداع مؤلم.. خروج جثامين 4 من أسرة واحدة ضحايا حادث إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي في طريقهم إلى أسيوط

احتشدت أسر الضحايا منذ ساعات الفجر لاستلام الجثامين، تمهيدًا لنقلها إلى محافظة أسيوط مسقط رأس الأسرة، استعدادًا لإقامة مراسم الدفن وسط حالة من الحزن العميق التي خيّمت على الأهالي والأصدقاء.

استخراج تصاريح الدفن

وأكد مصدر داخل المستشفى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن بمعرفة النيابة العامة ومفتش الصحة.

