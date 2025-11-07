بينهم المطرب إسماعيل الليثي، تعرف على أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 3 متوفيين و7 مصابين.

 قائمة أسماء المصابين شملت إلى جانب المطرب إسماعيل الليثي كل من: 
سري جمعه، 31 عاما، عامل بفرقة موسيقية، شريف سامي، 48 عاما، عامل بفرقة موسيقية،  إسماعيل رضا، 38 عاما، مطرب، حسام محمد، 35 عاما، سائق. ياسمين علي، 50 عاما، بدون. عمر أشرف، 13 عاما، طالب. محمد أشرف، 35 عاما، عامل بفرقة موسيقية.

حادث صحراوي المنيا   


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين تنوعت إصاباتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

