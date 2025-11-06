الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجهول ينهي حياة طفل لسرقة "توك توك" في المنيا

مجهول ينهي حياة صغير
مجهول ينهي حياة صغير لسرقة توك توك بالمنيا
18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية في المنيا، على جثمان طفل مقتول في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مجهول ينهي حياة صغير لسرقة توك توك بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان طفل مقتول في احدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مركز سمالوط شمال محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "م.ع" 10 أعوام على يد مجهول لسرقة توك توك خاص بالمجني عليه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

مواد متعلقة

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بالمنيا

العثور على جثة داخل منزل في ظروف غامضة بالمنيا

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

وفاة خفير مزلقان دهسه قطار في المنيا خلال محاولته إنقاذ مواطن

النيابة تأمر باستخراج جثمان سيدة توفيت أثناء ولادة قيصرية بالمنيا لعرضها على الطب الشرعي

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بزراعي المنيا

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي "توك توك" ببني مزار

مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية