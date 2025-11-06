مجهول ينهي حياة طفل لسرقة "توك توك" في المنيا

18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية في المنيا، على جثمان طفل مقتول في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مجهول ينهي حياة صغير لسرقة توك توك بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان طفل مقتول في احدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مركز سمالوط شمال محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "م.ع" 10 أعوام على يد مجهول لسرقة توك توك خاص بالمجني عليه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

