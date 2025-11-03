الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بالمنيا

بدء إجراءات تسليم
بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل، فيتو

قام اللواء أ. ح. أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا، يرافقه وفد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير إدارة المراجعة والحوكمة، ورئيس الوحدة المحلية بملوي، وإدارة أملاك ملوي، بإجراء معاينة ميدانية لمساحة 2086 فدانًا مخصصة للاستصلاح والاستزراع بقرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي، وذلك لبدء إجراءات التقييم تمهيدًا لتسليمها للمستحقين ضمن الأراضي المخصصة لشباب الخريجين بالظهير الصحراوي.

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بعد المعاينة الميدانية لـ2086 فدانًا بالمنيا

 

تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي لمستحقيها، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، ودعم جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة.

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة تختص بإعادة فحص ملفات كافة المستحقين، للتأكد من أحقيتهم لمساحات الأراضي المخصصة لهم، وذلك كمرحلة مراجعة نهائية قبل التسليم الفعلي، في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة وضمان وصول الحقوق لأصحابها من شباب الخريجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

العثور على جثة داخل منزل في ظروف غامضة بالمنيا

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

وفاة خفير مزلقان دهسه قطار في المنيا خلال محاولته إنقاذ مواطن

النيابة تأمر باستخراج جثمان سيدة توفيت أثناء ولادة قيصرية بالمنيا لعرضها على الطب الشرعي

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بزراعي المنيا

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي "توك توك" ببني مزار

مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

إخماد حريقين في مخبزين بالمنيا وإصابة عاملين بحروق

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية