بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بالمنيا

قام اللواء أ. ح. أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا، يرافقه وفد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير إدارة المراجعة والحوكمة، ورئيس الوحدة المحلية بملوي، وإدارة أملاك ملوي، بإجراء معاينة ميدانية لمساحة 2086 فدانًا مخصصة للاستصلاح والاستزراع بقرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي، وذلك لبدء إجراءات التقييم تمهيدًا لتسليمها للمستحقين ضمن الأراضي المخصصة لشباب الخريجين بالظهير الصحراوي.

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بعد المعاينة الميدانية لـ2086 فدانًا بالمنيا

تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي لمستحقيها، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، ودعم جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة.

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة تختص بإعادة فحص ملفات كافة المستحقين، للتأكد من أحقيتهم لمساحات الأراضي المخصصة لهم، وذلك كمرحلة مراجعة نهائية قبل التسليم الفعلي، في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة وضمان وصول الحقوق لأصحابها من شباب الخريجين.

