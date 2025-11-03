العثور على جثة داخل منزل في ظروف غامضة بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان رجل داخل منزله في احدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

العثور على جثة داخل منزله في ظروف غامضة بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة رجل مشنوقا داخل منزله في أحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة رجل مشنوق.

جثة رجل مشنوقا داخل منزله

وتكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها من أجل كشف ملابسات الواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

