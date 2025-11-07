الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استئصال الطحال وإصابات خطيرة، تفاصيل حالة الطفل الناجي من حادث إسماعيل الليثي

تعرف على الحالة الصحية
تعرف على الحالة الصحية لـ الطفل الناجي من حادث الليثي
18 حجم الخط

حادث إسماعيل الليثي، كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، عن تفاصيل الحالة الصحية للطفل عمر أشرف، أحد الناجين من حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن إصابة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي وعدد من مرافقيه ومصرع آخرين.

 التجهيز لإجراء عملية جراحية في العظام

حادث الفنان إسماعيل الليثي، وأوضح المصدر أن الطفل عمر أشرف خضع لعملية استئصال الطحال بشكل عاجل داخل المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي حاد، كما تبين من الفحوص الطبية إصابته بعدة كسور متفرقة في أنحاء الجسم نتيجة قوة الاصطدام، ويجري حاليًا تجهيزه لإجراء عملية جراحية في العظام خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي، وأكد الفريق الطبي المعالج أن الطفل لا يزال تحت الملاحظة داخل قسم العناية المركزة، وسط متابعة دقيقة للحالة العامة، مشيرين إلى أن حالته مستقرة نسبيًا بعد الجراحة، لكنها تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة خلال الأيام المقبلة.

وكان الحادث قد وقع أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي من إحياء حفل بمحافظة أسيوط، حيث اصطدمت سيارتان ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي بمحافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين من بينهم الليثي والطفل عمر أشرف.

مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما تم إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث إسماعيل الليثي حادث الفنان إسماعيل الليثي إصابة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

بينهم المطرب إسماعيل الليثي، تعرف على أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

مجهول ينهي حياة طفل لسرقة "توك توك" في المنيا

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة بالمنيا

العثور على جثة داخل منزل في ظروف غامضة بالمنيا

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

الأكثر قراءة

بتروجت تختتم مشاركتها بمعرض "أديبك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

مرموش ضد صلاح، موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية