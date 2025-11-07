استئصال الطحال وإصابات خطيرة، تفاصيل حالة الطفل الناجي من حادث إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

حادث إسماعيل الليثي، كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، عن تفاصيل الحالة الصحية للطفل عمر أشرف، أحد الناجين من حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن إصابة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي وعدد من مرافقيه ومصرع آخرين.

التجهيز لإجراء عملية جراحية في العظام

حادث الفنان إسماعيل الليثي، وأوضح المصدر أن الطفل عمر أشرف خضع لعملية استئصال الطحال بشكل عاجل داخل المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي حاد، كما تبين من الفحوص الطبية إصابته بعدة كسور متفرقة في أنحاء الجسم نتيجة قوة الاصطدام، ويجري حاليًا تجهيزه لإجراء عملية جراحية في العظام خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي، وأكد الفريق الطبي المعالج أن الطفل لا يزال تحت الملاحظة داخل قسم العناية المركزة، وسط متابعة دقيقة للحالة العامة، مشيرين إلى أن حالته مستقرة نسبيًا بعد الجراحة، لكنها تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة خلال الأيام المقبلة.

وكان الحادث قد وقع أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي من إحياء حفل بمحافظة أسيوط، حيث اصطدمت سيارتان ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي بمحافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين من بينهم الليثي والطفل عمر أشرف.

مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما تم إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

