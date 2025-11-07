مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

