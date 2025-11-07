الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

الفنان إسماعيل الليثي
الفنان إسماعيل الليثي
تعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لإصابة متوسطة إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي المار بمحافظة المنيا، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط في طريقه إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم عدد من أفراد فرقته الموسيقية.

إصابة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في حادث تصادم  

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

بينهم المطرب إسماعيل الليثي، تعرف على أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

وأوضح مصدر طبي أن الفريق المعالج أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة للمطرب إسماعيل الليثي لتقييم حالته الصحية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى تعرضه لإصابة متوسطة، وحالته مستقرة تحت الملاحظة الطبية.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الفنان إسماعيل الليثي

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي كان قد مرّ مؤخرًا بظروف إنسانية صعبة بعد فقدانه نجله في حادث مأساوي، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، وهو الحادث الذي ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أسرته.

