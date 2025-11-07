التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

18 حجم الخط

تعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لإصابة متوسطة إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي المار بمحافظة المنيا، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط في طريقه إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم عدد من أفراد فرقته الموسيقية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

وأوضح مصدر طبي أن الفريق المعالج أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة للمطرب إسماعيل الليثي لتقييم حالته الصحية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى تعرضه لإصابة متوسطة، وحالته مستقرة تحت الملاحظة الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي كان قد مرّ مؤخرًا بظروف إنسانية صعبة بعد فقدانه نجله في حادث مأساوي، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، وهو الحادث الذي ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أسرته.

