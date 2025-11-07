نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

الجمعة 07 نوفمبر 2025
 كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، عن تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي أُصيب في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي.

حادث المطرب إسماعيل الليثي في المنيا 

سيارة المطرب اسماعيل الليثي
سيارة المطرب اسماعيل الليثي

 وأوضح المصدر أن المطرب إسماعيل الليثي يعاني من نزيف في المخ وكسر في الضلوع، وتم إجراء تدخل جراحي عاجل لتركيب أنبوبة صدرية، مشيرًا إلى أنه مازال محتجزًا داخل العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وأن حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع الحادث نتيجة تصادم قوي بين السيارتين، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص في الحال، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى أربعة، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين، من بينهم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحادث. 

