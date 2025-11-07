خبيرة تجميل توجه نصائح مهمة لتوحيد لون وملمس البشرة

18 حجم الخط

توحيد لون وملمس البشرة من أكثر الأهداف الجمالية التي تسعى إليها الفتيات، فالبشرة المتجانسة والناعمة تعكس صحة الجسم والعناية المستمرة بها.

والعوامل الخارجية مثل الشمس، والتلوث، والتعب اليومي، إلى جانب العوامل الداخلية مثل النظام الغذائي والهرمونات، قد تؤدي إلى تفاوت لون البشرة وخشونتها.

خطوات العناية بالبشرة

تقول نادية محمد، خبيرة التجميل، إن التنظيف اليومي هو الأساس للحصول على بشرة موحدة اللون، لذا استخدمي غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك، واحرصي على تنظيف الوجه صباحا ومساء لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة، ويفضل استخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك إذا كنتى تعانين من بقع أو خشونة، ثم قومي بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة وتجديد سطح الجلد، مما يمنحها مظهر أكثر نعومة وإشراقة.

وأضافت نادية، أن التعرض المفرط لأشعة الشمس هو السبب الأول في تفاوت لون البشرة وظهور البقع الداكنة، لذا من الضروري استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا، حتى في الأيام الغائمة أو داخل المنزل، هذا غير أن الترطيب المنتظم يعيد للبشرة مرونتها ويمنحها ملمس ناعم.

توحيد لون وملمس البشرة

مكونات الطبيعية لتوحيد اللون

وتابعت، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل آمن:

عصير الليمون والعسل، يعمل على تفتيح البقع وتغذية البشرة.

ماء الورد، يمنح البشرة إشراقة ويعمل كتونر طبيعي.

الكركم والزبادي، مزيج فعال لتوحيد اللون ومحاربة التصبغات.

جل الألوفيرا، يهدئ البشرة ويجدد خلاياها ويمنحها ملمس حراري.

استخدمي هذه المكونات مرتين أسبوعيا كقناع طبيعي على الوجه، وستلاحظين الفرق تدريجيا.

الروتين الليلي للعناية بالبشرة

وأوضحت خبيرة التجميل، أنه خلال الليل، تتجدد خلايا البشرة بشكل أسرع، لذا احرصي على وضع سيروم مغذي أو كريم ليلي يساعد على التفتيح والتجديد، واختاري منتجات تحتوي على النياسيناميد أو فيتامين A (الريتينول) لتوحيد اللون وتحسين الملمس، ولا تنسي تنظيف وجهك قبل النوم لتجنب تراكم الأوساخ والبكتيريا.

نصائح إضافية للحفاظ على بشرة موحدة وناعمة

وأضافت أنه للحصول على بشرة موحدة وناعمة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنبي النوم بالمكياج مهما كان السبب.

استخدمي وسادة من الحرير لتقليل الاحتكاك أثناء النوم.

ابتعدي عن التدخين والمشروبات الغازية.

مارسي الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتجديد البشرة.

نامي لساعات كافية من 7 إلى 8 ساعات يوميا لأن قلة النوم تجعل البشرة باهتة وغير متجانسة.

