كيفيه اختيار السيروم المناسب لبشرتك وأهمية استخدامه

السيروم من أهم منتجات العناية بالبشرة الحديثة، فهو يعتبر بمثابة "جرعة مركزة" من الفيتامينات والمغذيات التي تخترق أعماق الجلد لتمنحه النضارة والتغذية المكثفة.

ومع تنوع أنواع السيروم في الأسواق، قد تشعر كثير من النساء بالحيرة في اختيار النوع الأنسب لبشرتهن.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل: إن السيروم هو مستحضر تجميلي ذو قوام خفيف وسريع الامتصاص، يحتوي على تركيز عالى من المكونات الفعالة مثل الفيتامينات، والأحماض، ومضادات الأكسدة، ويستخدم بعد تنظيف البشرة وقبل وضع المرطب، ليساعد على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية بعمق داخل الجلد.

أهمية السيروم للبشرة

وأضافت دعاء، أن من فوائد استخدام السيروم على البشرة:-

ترطيب عميق، وبعض أنواع السيروم تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يجذب الرطوبة ويمنع الجفاف.

مكافحة التجاعيد، والسيروم الغني بفيتامين C أو الريتينول يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل الخطوط الدقيقة.

تفتيح وتوحيد اللون، والسيرومات التي تحتوي على النياسيناميد أو فيتامين C تساهم في إزالة التصبغات وتفتيح البشرة.

حماية البشرة من العوامل الخارجية، والسيرومات الغنية بمضادات الأكسدة تحمي البشرة من التلوث وأشعة الشمس الحرة.

تجديد الخلايا، السيروم يحفز تجدد خلايا الجلد ويمنحه مظهر صحي ومشرق.

كيفية اختيار السيروم المناسب لنوع البشرة

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى اختيار السيروم المناسب لبشرتك، منها:-

البشرة الجافة، وهى تحتاج إلى سيروم يحتوي على مكونات مرطبة تساعد في استعادة مرونتها ونضارتها، وأفضل المكونات حمض الهيالورونيك، والجلسرين، وفيتامين E، وزيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو الأفوكادو، استخدمي السيروم المرطب مرتين يوميا قبل وضع الكريم اليومي، لتنعيم البشرة ومنحها مظهر مشرق. البشرة الدهنية، وهى تحتاج إلى توازن بين الترطيب والتحكم في إفراز الزيوت، لذا يجب اختيار سيروم خفيف وغير دهني، وأفضل المكونات، النياسيناميد لتنظيم إفراز الزيوت وتقليل اللمعان، وحمض الساليسيليك لتنقية المسام ومنع ظهور الحبوب، والزنك لمكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، اختاري سيروم بتركيبة مائية خفيفة وسريعة الامتصاص، واستخدميه قبل المكياج لتقليل اللمعان الزائد. البشرة الحساسة، وتتطلب عناية خاصة ومنتجات لطيفة خالية من العطور والكحول، وأفضل المكونات الألوفيرا لتهدئة البشرة، والبابونج، وخلاصة الشاي الأخضر، والسيراميدات لدعم حاجز البشرة الواقي، جربي السيروم على منطقة صغيرة من الوجه أولا للتأكد من عدم وجود تحسس، ثم استخدميه بانتظام صباحا ومساء. البشرة المختلطة، وهي مزيج بين الجافة والدهنية، لذلك تحتاج إلى توازن بين الترطيب وتنظيم الزيوت، أفضل المكونات النياسيناميد، وحمض الهيالورونيك، وفيتامين C، يمكن استخدام نوعين من السيروم، أحدهما مرطب للمناطق الجافة (مثل الخدين)، وآخر للتحكم بالزيوت في منطقة الـ T (الأنف والجبين). البشرة العادية، هذه البشرة متوازنة بطبيعتها، ويمكنها الاستفادة من معظم أنواع السيروم، أفضل المكونات فيتامين C لتفتيح البشرة، والكولاجين للحفاظ على مرونتها، وحمض الهيالورونيك للترطيب، استخدمي سيروم خفيف صباحا يحتوي على فيتامين C للحماية من الشمس، وسيروم ليلي غني بالكولاجين أو الريتينول لتجديد البشرة أثناء النوم.

نصائح لاستخدام السيروم بطريقة صحيحة

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أنه لاستخدام السيروم بطريقة صحيحة، يجب اتباع بعض الخطوات، منها:-

نظفي وجهك جيدا قبل وضع السيروم لإزالة أي شوائب أو مكياج.

ضعي 3 إلى 5 قطرات فقط من السيروم ووزعيها بلطف على الوجه والرقبة.

دلكي البشرة بحركات دائرية لتعزيز الامتصاص.

استخدميه بانتظام صباحا ومساء للحصول على أفضل النتائج.

احفظي السيروم في مكان بارد وجاف بعيدا عن الضوء المباشر للحفاظ على فعاليته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.