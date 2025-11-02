من مطبخك وبأقل التكاليف، طرق العناية بالبشرة الدهنية

في عالم العناية بالبشرة، تتجه الكثير من النساء اليوم نحو استخدام المواد الطبيعية، خاصةً مع تزايد الوعي بأضرار بعض المواد الكيميائية على المدى الطويل.





ولأن البشرة الدهنية هي إحدى أكثر أنواع البشرة احتياجًا للتوازن والاهتمام، فإن استخدام تونر طبيعي يُعد خطوة أساسية للمحافظة على نضارتها وتقليل مشكلاتها.





لماذا البشرة الدهنية تحتاج إلى تونر؟



ماسكات للبشرة الدهنية

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة الدهنية تُفرز كميات كبيرة من الزيوت الطبيعية نتيجة نشاط زائد في الغدد الدهنية.



ورغم أن هذه الزيوت تحمي البشرة من الجفاف وتؤخر علامات الشيخوخة، إلا أن زيادتها تؤدي إلى انسداد المسام، ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء، الحبوب، واللمعان الزائد.



وهنا يأتي دور التونر، فهو يعيد للبشرة توازنها من خلال ضبط مستوى الـ pH، إزالة بقايا الأوساخ والدهون بعد الغسول، وتضييق المسام لمنح البشرة مظهرًا صحيًا وهادئًا.

فوائد الورد للبشرة

الورد معروف بخصائصه الجمالية منذ العصور القديمة. ماء الورد الطبيعي يمتلك قدرات مدهشة في تهدئة البشرة وتنشيطها، ومن أبرز فوائده:

تهدئة الاحمرار والالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

منح البشرة الانتعاش والنضارة، ما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي.

تنقية المسام وإزالة الشوائب بلطف.

توازن درجة حموضة البشرة، وهو عامل مهم لمنع فرط إفراز الدهون.

تقليل فرص ظهور حب الشباب نظرًا لخصائصه المطهرة الخفيفة.

كما أن رائحته الوردية العطرة تمنح إحساسًا بالراحة والاسترخاء أثناء الاستخدام، مما يُحسن الحالة النفسية أيضًا.

فوائد خل التفاح للبشرة الدهنية



خل التفاح يُعد واحدًا من أكثر المواد الطبيعية فاعلية في السيطرة على الدهون وتنظيف البشرة. يحتوي على أحماض طبيعية مثل حمض الماليك وحمض الأسيتيك التي تساعد في:

تنظيم إفراز الدهون الزائدة من الغدد الدهنية.

تنظيف المسام بعمق وتفكيك الرواسب الدهنية المتراكمة.

تقشير خفيف للبشرة وإزالة الخلايا الميتة، مما يمنع انسداد المسام.

قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب بفضل طبيعته الحمضية.

تفتيح آثار الحبوب والبقع الداكنة تدريجيًا مع الاستمرار.

ومع أن خل التفاح فعّال جدًا، إلا أن استخدامه بشكل مركز قد يسبب تهيجًا للبشرة، لذلك لا بد من تخفيفه جيدًا ودمجه مع مكونات مهدئة مثل ماء الورد.

طريقة صنع تونر الورد وخل التفاح في المنزل



المكونات المطلوبة:

نصف كوب من ماء الورد الطبيعي النقي.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح العضوي الخام غير المصفّى.

نصف كوب من الماء المفلتر أو ماء مغلي ومبرّد.

زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة لحفظ التونر.

معلومة مهمة: يجب اختيار خل تفاح عضوي يحتوي على "الأم" أو الرواسب الطبيعية لأنها غنية بالإنزيمات والبكتيريا النافعة المفيدة للبشرة.

خطوات التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي ماء الورد مع الماء المفلتر جيدًا.

أضيفي خل التفاح إلى الخليط وقلّبيه بلطف حتى يتجانس.

صبّي التونر في زجاجة بخاخ معقمة ومحكمة الإغلاق.

احفظي التونر في الثلاجة للحفاظ على جودته ولتجربة استخدام منعشة كل مرة.

طريقة الاستخدام الصحيحة

اغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب للبشرة الدهنية.

رشي كمية مناسبة من التونر على قطنة نظيفة أو مباشرة على الوجه مع التربيت بلطف.

اتركي التونر حتى يجف تمامًا ثم ضعي مرطب مناسب خفيف وخالٍ من الزيوت.

يفضّل استخدام التونر مرتين يوميًا صباحًا ومساءً للحصول على أفضل النتائج.

نصيحة: إذا كانت بشرتك حساسة، ابدئي باستخدامه مرة واحدة يوميًا أو قومي بتخفيف خل التفاح أكثر، ثم زيدي الجرعة تدريجيًا حسب استجابة بشرتك.

نصائح مهمة قبل الاستخدام



قومي بعمل اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد (خلف الأذن أو على اليد) قبل وضعه على الوجه.

تجنّبي استخدام التونر عند وجود التهابات شديدة أو حبوب ملتهبة جدًا، ويفضل حينها استشارة مختص.

إذا شعرتِ بحرقة قوية أو احمرار غير محتمل، اغسلي وجهك فورًا وأوقفي الاستخدام.

لا تستخدمي خل التفاح المركز مباشرة على البشرة.

يجب استخدام واقي شمس صباحًا لأن أي مكونات مقشرة، حتى لو طبيعية، تجعل البشرة أكثر حساسية للشمس.

النتيجة المتوقعة عند الاستخدام المنتظم



باستخدام تونر الورد وخل التفاح بانتظام، ستلاحظين:

توازن إفراز الدهون تدريجيًا.

اختفاء لمعان البشرة المزعج خاصة في منطقة T-zone.

مظهر مسام أصغر وأنظف.

قلة ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

إشراقة صحية وملمس ناعم للبشرة.

هذا التونر يجمع بين لطافة ماء الورد وقوة خل التفاح ليمنح البشرة الدهنية توازنًا مثاليًا دون تجفيفها.

