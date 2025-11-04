الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
النيابة تعاين مكان انهيار عقار من 3 طوابق في الخليفة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

تعاين نيابة الخليفة والمقطم الجزئية مكان حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات.

انهيار جزئي لعقار الخليفة 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق بدائرة قسم الخليفة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين حدوث انهيار جزئى لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة دون وقوع إصابات، وتم إخلاء السكان.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

