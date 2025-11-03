بممرات آمنة ومنحدرات، جامعة أسيوط تصمم وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المستشفيات (صور)

دشّنت جامعة أسيوط في إطار حرصها على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والإدارية بسهولة وكرامة، وحدة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمستشفى الجامعي الرئيسي؛ كنموذج رائد يجسد رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها المجتمعية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين المستشفى الجامعي الرئيسي وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن إنشاء الوحدة يأتي ترجمةً حقيقية لالتزام الجامعة برسالتها في خدمة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير بيئة صحية متكاملة تراعي احتياجات جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير بنيتها التحتية لتكون أكثر شمولًا وإنسانية في التعامل مع الفئات المختلفة.

سهولة الحركة والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الوحدة تمثل نموذجًا متميزًا من الناحية الإنشائية والتصميمية، إذ روعي في إنشائها سهولة الحركة والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تجهيز ممرات آمنة ومنحدرات (رامب) مخصصة للكراسي المتحركة، مع تثبيت لافتات إرشادية واضحة في مواقع ظاهرة، وإنشاء دورة مياه مجهزة بالكامل وفق معايير التصميم الهندسي لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف المنشاوي أن الوحدة صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى والمترددين من ذوي الهمم، حيث تضم استراحة مجهزة، وغرفة إدارية لتوجيه الحالات، وكراسٍ متحركة لتسهيل التنقل داخل المستشفى، إلى جانب قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة الحالات وضمان استمرارية الدعم والرعاية.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن التعاون القائم مع بيت العائلة المصرية بأسيوط يجسد صورة مشرفة للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويؤكد على دور الجامعة في دعم المبادرات الوطنية التي تضمن الكرامة والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتعمل الوحدة تحت إشراف كل من: الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور عاطف القرن، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب والمشرف على الوحدة.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن المستشفيات الجامعية بأسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة بما يضمن بيئة طبية آمنة ومهيأة لاستقبال جميع المرضى، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على تدريب الكوادر الطبية والإدارية على أساليب التعامل الإنساني والمهني معهم بما يعكس الصورة الحضارية لمؤسسات الجامعة.

وأشار الدكتور عاطف القرن إلى أن فكرة إنشاء الوحدة جاءت استجابةً للحاجة إلى كيان خدمي متخصص يسهل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات الطبية والإدارية دون عناء، موضحًا أن موقع الوحدة تم اختياره بعناية بالقرب من بوابة المستشفى الرئيسي لتيسير دخول المترددين من ذوي الإعاقة واستقبالهم مباشرة.

وأضاف أن تنفيذ أعمال الإنشاء تم وفق معايير دقيقة تراعي متطلبات السلامة والراحة، من خلال تهيئة الممرات الداخلية، وإنشاء منحدر (رامب) يتيح الحركة الآمنة للكراسي المتحركة، وتثبيت لافتات إرشادية واضحة لتوجيه المترددين بسهولة، إلى جانب تجهيز دورة مياه مخصصة بالكامل وفق معايير التصميم الحديث للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وتضم الوحدة غرفة إدارية لإدارة الخدمات وتوجيه الحالات، واستراحة مريحة ومجهزة، وكراسٍ متحركة لمساعدة المرضى على التنقل، إلى جانب دورة مياه حديثة التصميم تراعي كافة المعايير الفنية والهندسية الخاصة بذوي الإعاقة، بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تطبيق معايير الوصول الشامل داخل المستشفيات الجامعية.

