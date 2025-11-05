الأربعاء 05 نوفمبر 2025
استرداد 3374 فدانًا و1399 مترا خلال تنفيذ 44 قرار إزالة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 3374 فدانا و13 قيراطا و18 سهما من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 1399 مترا مربعا من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ 44 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لاسترداد أملاكها وردع المخالفين.

 

إزالة التعديات بـ٧ مراكز بأسيوط 

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الإزالة شملت 7 مراكز، هي: البداري، منفلوط، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، والقوصية، مؤكدًا أن الحملات مستمرة دون تهاون أو استثناء، وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبما يتفق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أراضي الدولة.

وأضاف محافظ أسيوط أن عمليات التنفيذ جرت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي على أراضي زراعية وإصلاح زراعي بمركز القوصية، و8 حالات بمركز أسيوط على أراضي تقنين وإصلاح زراعي، و6 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي حماية النيل وتقنين الإصلاح الزراعي والمتغيرات المكانية، إلى جانب حالة واحدة بكل من مراكز البداري ومنفلوط والفتح، بالإضافة إلى حالتي تعدي بمركز صدفا ضمن المتغيرات المكانية.

 

استرداد 84 فدانا و4168 مترا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة بأسيوط

استرداد 4323 فدانًا و11 ألف متر خلال تنفيذ 115 قرار إزالة بأسيوط

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

