كلاكيت تاني مرة، قصة إليزابيث شاكر مرشحة "القائمة الوطنية" من الطب إلى عشق العمل الخدمي (فيديو)

تُعد الدكتورة إليزابيث شاكر مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن وسط وشمال وجنوب الصعيد ابنة محافظة أسيوط إحدى الشخصيات البارزة في العمل العام والخدمي بمحافظة أسيوط، وهي نموذج مشرف للمرأة المصرية التي سخرت خبرتها وعلمها لخدمة وطنها وأبناء دائرتها منذ عدة سنوات وخاصة أن خبرتها تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال الطب الصحة و15 عامًا في المجال البرلماني.

ما بين دقة الطبيب وإخلاص النائب إليزابيث شاكر تشخص مشكلات أسيوط لتقدم الحلول

كل هذه السنوات في العمل الخدمي والسياسي ما بين دقة الطبيب واخلاصها كتائب جعلتها قادرة على تشخيص احتياجات المواطنين ومعرفة شكواهم مثل قدرتها على تشخيص الأمراض ووصف العلاج في رسالة إنسانية سامية تحملها على عاتقها كل حين.



تقلدت الدكتورة إليزابيث شاكر عدة مناصب أبرزها إنها كانت مدير عام لإدارة الطوارئ الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بأسيوط ومشرف عام على مستشفيات محافظة أسيوط في وقت عصيب عقب ثورة يناير ثم عضوة مجلس نواب بالقائمة الوطنية في برلمان 2015 وأصبحت عضوة لجنة الصحة البرلمان لمدة 5 سنوات ومن بعدها المشرف العام على الاتصال السياسي بالهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل لتجمع بذلك بين العمل البرلماني والتنفيذي.

كلاكيت تاني مرة.. من الطب للسياسة خدمة البلد أولًا

وجاءت اليوم الدكتورة إليزابيث شاكر من الطب للسياسة مرة أخرى كمرشحة عن القائمة الوطنية من أجل مصر لتظهر من جديد في ساحة العمل النيابي وتواصل عطائها من موقعها المتمرسة عليه كعضو سابق بمجلس النواب وعضوة لجنة الصحة.

فيتو تحاور مرشحة القائمة الوطنية إليزابيث شاكر

التقت فيتو في حوار الطبيبة الإنسانة التي تحمل رسالة صادقة هدفها خدمة المواطن وعلاج مشكلاته تلك السيدة التي عرفها أبناء أسيوط بصدقها وأمانتها وحرصها الدائم على الدفاع عن حقوق المواطن الأسيوطي.

في البداية تؤكد الدكتور إليزابيث أن اختيارها كمرشح للقائمة الوطنية لوسط وشمال وجنوب الصعيد ومنها محافظة أسيوط مسؤولية كبيرة ترجو من الله أن تكون على قدر تحملها وعلى قدر ثقة المواطن الأسيوطي، لافتة إلى إنها تتعامل مع أبناء المحافظة كأخوة وأبناء تعلم ما يؤرقهم فهي ملمة بمشكلات المواطن الأسيوطي وتحدياته، خاصة في مجالات الصحة والخدمات العامة، التي تحفظها عن ظهر قلب وتعمل دائمًا على إيجاد الحلول الواقعية التي تمس حياته وتخفف من معاناته.

إليزابيث شاكر “التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان أولا”

وتشير شاكر إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان من خلال التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة وتوفير فرص عمل تحفظ ادميته، لافتة إلى أن ملف الصحة على رأس أولوياتها ولا تنسي ملف التعليم والعمل الخدمي والبنية التحتية بشكل عام لافتة إلى أن عملها كمرشح عن القائمة يتيح لها تقديم الخدمات لجميع أهالي المحافظة وليس لدائرها بعينها ولذلك تسعى لوضع حلول عامة وليست فئوية لمشكلات المواطن الأسيوطي.

وأوضحت الدكتور إليزابيث شاكر في حوارها مع فيتو أن منهجها في إيجاد حلول جذرية بمشكلات المواطن الأسيوطي هو تشخيص المشكلة والتعرف على أسبابها وذلك يأتي أولا بالاستماع للمواطنين والتواصل الفعال معهم ومن خلال التعميق في جوانب القضايا التي يعاني منها المواطن ثم البدء في طرحها وطرق جميع السبل للوصول إلى الحلول.

إليزابيث شاكر: المواطن الأسيوطي واع وأكثر حرصًا على مكانة تلك المحافظة العريقة

وتؤكد شاكر أن المواطن الأسيوطي أصبح أكثر وعيًا ودراية وحريص على إعادة مكانة أسيوط ويعلم جيدًا من يستطيع أن يهتم بهمومه واحتياجاته ومن يقدم شعارات رنانة دون عمل على أرض الواقع مشيدة بثقة كل شخص ومواطن واعٍ قادر على اختيار من يمثل محافظة أسيوط العريقة في البرلمان بكل نزاهة.

الجدير ذكره أن ترشح الدكتورة إليزابيث شاكر على القائمة الوطنية بمحافظة أسيوط من أجل مصر يأتي استمرارًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء، وتجسيدًا لإيمانها بأن خدمة الوطن لا تتوقف عند موقع أو منصب، بل هي التزام دائم ومسؤولية أمام الله والوطن والمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.