الجبهة الوطنية في مؤتمر بأسيوط لدعم مرشحى القائمة: نخوض الانتخابات لخدمة الوطن والمواطن

نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرا جماهيريا بمحافظة أسيوط، في واحد من أكبر الفعاليات الانتخابية بالمحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، وجاء المشهد ليعكس ثقة أبناء الصعيد في كوادر الحزب، وحرصهم على تأكيد دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها، عبر مشاركة واسعة من المواطنين والقبائل والعائلات وقيادات الحزب.

واستهدف المؤتمر إعلان الدعم لمرشحى الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وليد أحمد صلاح أبو دنقل، واليزابيث شاكر، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، إلى جانب دعم اللواء أمين طنطاوي مرشح الحزب فرديًا بدائرة أبو تيج، وعبد الرحمن ابو لبدة، مرشح الحزب فردى بالمحافظة، وذلك وسط حضور كبير كشف عن زخم شعبي وتأييد واضح للحزب ومرشحيه في المحافظة.

وأكد الحضور دعمهم الكامل للحزب وثقتهم في قدرته على الدفع بقيادات قادرة على التعبير عن صوت المواطنين داخل البرلمان، والعمل على استكمال مسيرة الدولة في البناء والتنمية.

رسالة للعالم أننا نعيش عصرا ديمقراطيا

وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: إن محافظة أسيوط تأتي دائمًا في مقدمة المحافظات التي تشهد معدلات مشاركة مرتفعة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

وأضاف القصير، أن خروج المواطنين ومشاركتهم السياسية يعطي رسالة قوية للعالم بأن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن الصعيد لم يشهد طفرة تنموية حقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يتطلب استمرار دعم الدولة، موضحًا أن الحزب يمتلك كوادر تتجاوز 55 ألف قيادة قادرة على دعم النواب في دورهم التشريعي والرقابي.

وأوضح أن الحزب شكل فرق عمل بمحافظات الجمهورية لدراسة المشكلات المحلية وإعداد رؤى تشريعية متقدمة، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مقدمة أولويات الحزب، ومتوجهًا بالتحية للفلاحين والمزارعين على دورهم الوطني.

وأوضح القصير في كلمته أن الجبهة الوطنية تأسس على الاستماع لكل فئات المجتمع، وأن عملية اختيار مرشحي الحزب تمت وفق معايير دقيقة لضمان اختيار الأكفأ.

وأضاف: "مشكلتنا مش في قلة الكوادر.. مشكلتنا إن عندنا كوادر كتير قوية"، مؤكدًا أن الحزب يملك 44 أمانة مركزية متخصصة تعمل كبيت خبرة لدعم أي نائب يصل للبرلمان، مشددا على اهتمام الحزب بالمرأة والشباب وأنهم فى طليعة الصفوف، إلى جانب الكوادر والخبرات والقامات التى يمتلكها الحزب، وذلك لتعزيز جهود الدولة لمزيد من تمكين المرأة والشباب.

وأعرب اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن أسيوط حظيت بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية في الصعيد.

وأضاف أن الحزب يضم نخبة من الشباب والكفاءات القادرة على تقديم نماذج مختلفة داخل البرلمان، قائلًا:" هتشوفوا إزاي الناس هتحول البرلمان لشكل مختلف"، في إشارة إلى الكوادر المدربة والواعية التي يدفع بها الحزب.

وأكد أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، أن الجبهة الوطنية تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات سياسية، وأن الاختلاف داخل الوطن أفضل من الاتفاق خارجه، قائلًا: "الاختلاف داخل الوطن خير من الاتفاق في مخيمات خارج الوطن".

وقال: إن الحزب يعمل وفق رؤية وطنية واضحة، يسعى فيها لبناء كتلة نيابية قوية تقوم على التعاون مع القوى السياسية وليس المغالبة، مشددًا على أن الجبهة الوطنية لا تعارض لمجرد المعارضة بل تدعم كل ما يخدم المواطن والدولة.

الصعيد قدم الشهداء دفاعًا عن الوطن

وقال النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، إن القبائل والعائلات ستظل درعًا للوطن وسندًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كل بيت في الصعيد قدم شهيدًا أو بطلًا في سبيل الوطن.

وأضاف أن الحزب يملك القدرة على نقل صوت المواطنين للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، مشيدًا بدور القوات المسلحة في حفظ أمن الوطن.

ووجه وليد أبو دنقل، مرشح الحزب بالقائمة، التحية لأهالي أسيوط، مؤكدًا أنه سيكون صوتهم تحت قبة البرلمان، وأنه يتطلع للعمل على ملفات التعليم والصحة والخدمات، قائلًا:" هنكون عند الثقة.. ومستنيكم قدام الصندوق.. شباب مصر سلاح مصر".

كما وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه للشباب وإشراكهم في العمل السياسي.

ورحب العمدة عادل البارودي، أمين الحزب بأسيوط، بالحضور، مؤكدًا أن الحزب يقف خلف القيادة السياسية، وأنه جزء أصيل من نسيج الوطن يعمل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ووجه الشكر لقيادات الحزب وعلى رأسهم الوزير عاصم الجزار رئيس الحزب، والسيد القصير، والنائب أحمد رسلان، مؤكدًا أن الحزب في أسيوط يعمل بتنظيم وتخطيط لخدمة الجمهور.

قالت إليزابيث شاكر، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر: إن الحزب اختار كوادره بعناية ولن يخيب آمال المواطنين، مضيفة: "هتفخروا إنكم اخترتوا مرشحي الجبهة.. وهنشوفكم قدام الصناديق".

وأكد النائب عمرو أبو العيون أن حزب الجبهة الوطنية يختار مرشحيه بدقة ومسؤولية.

واختتم المؤتمر فعالياته بالتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات كواجب وطني، وعلى دعم الحزب لمرشحيه وحرصه على خدمة الدولة والمواطن، وسط أجواء احتفالية حماسية وشعارات داعمة للدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.