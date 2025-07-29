الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء توضح الآثار الجانبية للاصقات الجلدية لمنع الحمل وكيفية استخدامها

وسائل منع الحمل،فيتو
وسائل منع الحمل،فيتو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود وسائل لمنع الحمل الهرمونية غير الفموية منها اللاصقات الجلدية والحلقات المهبلية المانعة للحمل. ​

 

وسائل منع الحمل الهرمونية 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن كلاهما يحتوي على هرموني الإستروجين والبروجستين، ويستخدمان لمدة 3 أسابيع شهريا مع توقف لمدة أسبوع للسماح بالحيض، قد يزداد النزيف غير المنتظم مع طول مدة الاستخدام.​


وأشارت هيئة الدواء المصرية أن فعالية وسائل منع الحمل وآثارهما الجانبية تشبه حبوب منع الحمل، لكن الالتزام بهما شهريًا أفضل من الالتزام اليومي.​


كما توضع اللاصقات على الجلد أسفل البطن، الأرداف، أو أعلى الذراع وتترك لمدة أسبوع، ثم تُستبدل بلاصقة جديدة أسبوعيًا لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت أنه  قد تسبب تهيجا للجلد، لذا يجب تغيير مكان اللصق باستمرار، يمنع استخدام حمامات البخار والمياه الساخنة معها.​


وأشارت ان الحلقات المهبلية هي أداة مرنة شفافة توضع داخل المهبل ولا تشعر بها ولا تذوب وتترك لمدة 3 أسابيع ثم تُزال لأسبوع للحيض.​

 

ومن ضمن الوسائل المستخدمة لمنع الحمل زرعات منع الحمل.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن زرعات منع الحمل عبارة عن عمود أو أسطوانة صغيرة واحدة يقوم الطبيب بوضعها بمخدر موضعى تحت الجلد في الجانب الداخلي من الذراع فوق المرفق بدون إجراء شق أو غرز، وتكون فعالة لمدة 3 إلى 5 سنوات حسب النوع المستخدم.​
 

وأكدت هيئة الدواء أنه تشمل التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا: طمث غير منتظم أو عدم حدوث الطمث وصداع. ​

وقالت إنه يوجد وسائل تنظيم الأسرة الطارئة، وهي وسائل تستخدم لمنع الحمل بعد حدوث جماع غير محمي بدون استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة بصفة منتظمة منها:


١- اللولب النحاسي

وأوضحت أن أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة يتم استخدامها بعد الجماع غير المحمي مباشرة أو خلال خمس أيام.

وسائل منع الحمل الطارئة آمنة

وأشارت إلى أنه كلما استخدمت مبكرًا زادت فعاليتها وهي آمنة لجميع السيدات حتى اللاتي لديهن موانع لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية.

وتخشى الكثير من السيدات ممن يستخدمن وسائل منع الحمل من تقليل فرص الحمل لديهم بعد التوقف عن استخدام الوسيلة أو تؤثر مستقبلًا في عمل الجهاز التناسلي والتبويض وإمكانية الحمل مرة ثانية.

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، هيئة الدواء تحذر: أعراضه صامتة

هيئة الدواء تكشف مزايا وعيوب زرعات منع الحمل تحت الجلد في الذراع

تأثير وسائل تنظيم الأسرة في خصوبة السيدات 

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، أن استخدام وسائل منع الحمل لا يؤثر في الخصوبة للسيدات. 

وأشار إلى أن كل سيدة بعد التوقف عن استخدام الوسيلة يمكنها الحمل مباشرة، فمثلًا لو أزالت اللولب أو توقفت عن تناول الأقراص لا يؤثر ذلك في الخصوبة ويمكنها الحمل بسهولة.

وأضاف أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يتأخر الحمل إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر هي الحقن التي تؤخذ كل ٣ أشهر، حيث تسبب اضطراب في الدورة الشهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء وسائل منع الحمل المياه الساخنة الدواء المصري وسائل منع الحمل الهرمونية

مواد متعلقة

الصحة: تجهيز وحدات لعلاج السكتة الدماغية في 20 مستشفى

الصحة: إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لمرضى التصلب المتعدد

هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون لدعم الولادات الطبيعية بالمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»

الطفولة والأمومة: تنفيذ مبادرة "زرع.. حصد" لمناهضة العنف ضد الأطفال بـ 6 محافظات

حصاد 13 يوما، «100 يوم صحة» تقدم 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية

%46 فقط تلقوا تطعيم التهاب الكبد B من المواليد، الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

الصحة: فحص أكثر من 64 مليون مواطن مجانا بتقنية الكواشف السريعة ضد فيروس C

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads