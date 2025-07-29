هيئة الدواء توضح الآثار الجانبية للاصقات الجلدية لمنع الحمل وكيفية استخدامها

كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود وسائل لمنع الحمل الهرمونية غير الفموية منها اللاصقات الجلدية والحلقات المهبلية المانعة للحمل. ​

وسائل منع الحمل الهرمونية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن كلاهما يحتوي على هرموني الإستروجين والبروجستين، ويستخدمان لمدة 3 أسابيع شهريا مع توقف لمدة أسبوع للسماح بالحيض، قد يزداد النزيف غير المنتظم مع طول مدة الاستخدام.​



وأشارت هيئة الدواء المصرية أن فعالية وسائل منع الحمل وآثارهما الجانبية تشبه حبوب منع الحمل، لكن الالتزام بهما شهريًا أفضل من الالتزام اليومي.​



كما توضع اللاصقات على الجلد أسفل البطن، الأرداف، أو أعلى الذراع وتترك لمدة أسبوع، ثم تُستبدل بلاصقة جديدة أسبوعيًا لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت أنه قد تسبب تهيجا للجلد، لذا يجب تغيير مكان اللصق باستمرار، يمنع استخدام حمامات البخار والمياه الساخنة معها.​



وأشارت ان الحلقات المهبلية هي أداة مرنة شفافة توضع داخل المهبل ولا تشعر بها ولا تذوب وتترك لمدة 3 أسابيع ثم تُزال لأسبوع للحيض.​

ومن ضمن الوسائل المستخدمة لمنع الحمل زرعات منع الحمل.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن زرعات منع الحمل عبارة عن عمود أو أسطوانة صغيرة واحدة يقوم الطبيب بوضعها بمخدر موضعى تحت الجلد في الجانب الداخلي من الذراع فوق المرفق بدون إجراء شق أو غرز، وتكون فعالة لمدة 3 إلى 5 سنوات حسب النوع المستخدم.​



وأكدت هيئة الدواء أنه تشمل التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا: طمث غير منتظم أو عدم حدوث الطمث وصداع. ​

وقالت إنه يوجد وسائل تنظيم الأسرة الطارئة، وهي وسائل تستخدم لمنع الحمل بعد حدوث جماع غير محمي بدون استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة بصفة منتظمة منها:



١- اللولب النحاسي

وأوضحت أن أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة يتم استخدامها بعد الجماع غير المحمي مباشرة أو خلال خمس أيام.

وسائل منع الحمل الطارئة آمنة

وأشارت إلى أنه كلما استخدمت مبكرًا زادت فعاليتها وهي آمنة لجميع السيدات حتى اللاتي لديهن موانع لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية.

وتخشى الكثير من السيدات ممن يستخدمن وسائل منع الحمل من تقليل فرص الحمل لديهم بعد التوقف عن استخدام الوسيلة أو تؤثر مستقبلًا في عمل الجهاز التناسلي والتبويض وإمكانية الحمل مرة ثانية.

تأثير وسائل تنظيم الأسرة في خصوبة السيدات

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، أن استخدام وسائل منع الحمل لا يؤثر في الخصوبة للسيدات.

وأشار إلى أن كل سيدة بعد التوقف عن استخدام الوسيلة يمكنها الحمل مباشرة، فمثلًا لو أزالت اللولب أو توقفت عن تناول الأقراص لا يؤثر ذلك في الخصوبة ويمكنها الحمل بسهولة.

وأضاف أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يتأخر الحمل إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر هي الحقن التي تؤخذ كل ٣ أشهر، حيث تسبب اضطراب في الدورة الشهرية.

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