الأحد 27 يوليو 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تكشف مزايا وعيوب زرعات منع الحمل تحت الجلد في الذراع

وسائل منع الحمل،فيتو
وسائل منع الحمل،فيتو

 كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم وسائل منع الحمل غير الفموية، ومن ضمن هذه الوسائل زرعات منع الحمل.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن زرعات منع الحمل عبارة عن عمود أو أسطوانة صغيرة واحدة يقوم الطبيب بوضعها بمخدر موضعى تحت الجلد في الجانب الداخلي من الذراع فوق المرفق بدون إجراء شق أو غرز، وتكون فعالة لمدة 3 إلى 5 سنوات حسب النوع المستخدم.​
 

وأكدت هيئة الدواء انه تشمل التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا: طمث غير منتظم أو عدم حدوث الطمث وصداع. ​

وقالت وزارة الصحة إن وسائل تنظيم الأسرة الطارئة، هي وسائل تستخدم لمنع الحمل بعد حدوث جماع غير محمي بدون استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة بصفة منتظمة منها:


١- اللولب النحاسي

وأوضحت وزارة الصحة أن أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة يتم استخدامها بعد الجماع غير المحمي مباشرة أو خلال خمس أيام.

وسائل منع الحمل الطارئة آمنة

وأشارت إلى أنه كلما استخدمت مبكرًا زادت فعاليتها وهي آمنة لجميع السيدات حتى اللاتي لديهن موانع لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية.

 

وتخشى الكثير من السيدات ممن يستخدمن وسائل منع الحمل من تقليل فرص الحمل لديهم بعد التوقف عن استخدام الوسيلة أو تؤثر مستقبلًا في عمل الجهاز التناسلي والتبويض وإمكانية الحمل مرة ثانية.

 

تأثير وسائل تنظيم الأسرة في خصوبة السيدات 

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، أن استخدام وسائل منع الحمل لا يؤثر في الخصوبة للسيدات، مشيرًا إلى أن كل سيدة بعد التوقف عن استخدام الوسيلة يمكنها الحمل مباشرة، فمثلًا لو أزالت اللولب أو توقفت عن تناول الأقراص لا يؤثر ذلك في الخصوبة ويمكنها الحمل بسهولة.

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وأضاف أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يتأخر الحمل إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر هي الحقن التي تؤخذ كل ٣ أشهر، حيث تسبب اضطراب في الدورة الشهرية.

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