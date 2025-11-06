الخميس 06 نوفمبر 2025
علاقة اللولب بآلام أسفل الظهر عند النساء

اللولب، فيتو
اللولب من وأشهر وسائل منع الحمل وأكثرها شعبية بين النساء لأنه أكثر فاعلية وصلاحيتها طويلة على عكس الأقراص التى تجبر النساء على تناولها يوميا فى ميعاد محدد ويمكن نسيانها ما ينتج عنه حدوث الحمل.

واللولب يعتبر وسيلة منع حمل آمنة ليس لها مضاعفات، ولكن ارتبط تركيب اللولب بشكوى معظم النساء من آلام أسفل الظهر لدرجة أن بعضهن تتخلى عنه للتخلص من آلام الظهر.

 

علاقة اللولب بآلام أسفل الظهر عند النساء

ويقول الدكتور ناصر الخولي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن اللولب بريء تمامًا من آلام أسفل الظهر، وكل ما يقال عن أنه سبب في الإصابة بآلام أسفل الظهر مجرد شائعات بين النساء لا أساس لها من الصحة وبالتالي لا يجوز الانجراف وراء هذه الشائعات.

وأشار إلى أن  اللولب من وسائل منع الحمل الآمنة تمامًا على صحة المرأة ونسبة حدوث الحمل بها ضعيفة كما أن تركيبه سهل ولا يسبب أي مضاعفات للمرأة.

علاقة اللولب بآلام الظهر عند النساء 

أسباب آلام أسفل الظهر عند النساء 

وأضاف الخولي، أما الأسباب الحقيقية لآلام أسفل الظهر عند النساء يرجع لأسباب التالية:

  • زيادة الوزن والسمنة المفرطة تسبب حمل ثقيل على الظهر وبالتالي تسبب آلام أسفل الظهر.
  • الجلوس بشكل خاطئ يوميًّا يؤثر في فقرات العمود الفقري ما يسبب آلام أسفل الظهر.
  • عدم ممارسة الرياضة يؤثر في العظام والعضلات والمفاصل مايسبب آلام الظهر وآلام بجميع الجسم.
  • نقص فيتامين د وللأسف معظم النساء في مصر مصابة بنقص فيتامين د وهو سبب رئيسي في الإصابة بآلام أسفل الظهر، لذا يجب الاهتمام بعلاج نقص فيتامين د لتجنب آلام أسفل الظهر.
تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك

هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

