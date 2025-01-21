هل الحبوب الطارئة وسيلة فعالة لمنع الحمل؟ الصحة تجيب

توفر وزارة الصحة عدد من وسائل منع الحمل داخل الوحدات الصحية بأنواع مختلفة سواء أقراص أو حقن وكل وسيلة تناسب كل سيدة حسب حالتها الصحية.

وسائل منع الحمل

وأوضحت وزارة الصحة أن وسائل منع الحمل تستخدم لتنظيم الحمل أثناء فترة المباعدة بين الحمل والآخر من ثلاث الي خمس سنوات.

ويوجد أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل منها وسائل هرمونية تحتوي علي هرمون واحد او اثنين ومنها أقراص وحقن.

الأقراص أحادية الهرمون

وأشارت وزارة الصحة أن الأقراص أحادية الهرمون مثل اللاكتيفينور متوفرة بالوحدات الصحية والميكرولت والسيرازيت بينما الحبوب المركبة تكون ثنائية الهرمون مثل الميكروچينست متوفر بالوحدات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم توفير أنواع من الحقن أحادية الهرمون مثل الأوكسي بروچيست متوفرة بالوحدات الصحية بينما الحقن ثنائية الهرمون مثل الميزوسيبت ومتوفر بالوحدات الصحية.

كما توفر وزارة الصحة اللولب النحاسي ويستخدم لمدة ١٢ سنة ومتوفر بالوحدات الصحية بينما يتوفر اللولب الهرموني مدته خمس سنوات ووسائل موضعية مثل اللبوس الموضعي والواقي الذكري.

الحبوب الطارئة “ كونتربلان” وسيلة منع حمل طارئة فقط

وقالت وزارة الصحة ان دواء سيكلوبرجينوفا هو منظم دورة شهرية وليس وسيلة لتنظيم الأسرة وكذلك الحبوب الطارئة “ كونتربلان” وسيلة منع حمل طارئة فقط وليست بصورة مستمرة، ولكنها تؤخذ في حالة الجماع الغير محمي أو نسيان حبوب تنظيم الأسرة

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