شاهد آخر مواجهة بين الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

كأس السوبر المصري ، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكانت آخر مواجهة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النسخة الماضية 2024-2025، حيث جدد الأهلي تفوقه وحقق الفوز بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في النهائي من جديد.

عيش الذكريات 💥 أهداف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري الماضي 🔴⚽️



توقعاتكم لمواجهة الليلة 🤔 pic.twitter.com/0kdM3mYFpb — ON Sport (@ONTimeSports) November 6, 2025

وعرضت قناة أون سبورت آخر مواجهة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

أرقام علي ماهر أمام الأهلي

خاض على ماهر 17 مباراة أمام الأهلى فى جميع المسابقات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل 3 تعادلات، بينما تلقى الخسارة فى 13 مواجهة.

وخلال هذه المباريات سجلت الفرق التى قادها علي ماهر 8 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكها 29 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

