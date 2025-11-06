الخميس 06 نوفمبر 2025
قبل صدام الليلة في السوبر المصري، أرقام علي ماهر أمام الأهلي

كأس السوبر المصري، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.


أرقام علي ماهر أمام الأهلي 


وخاض على ماهر 17 مباراة أمام الأهلى فى جميع المسابقات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل 3 تعادلات، بينما تلقى الخسارة فى 13 مواجهة.

وخلال هذه المباريات سجلت الفرق التى قادها على ماهر 8 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكها 29 هدفًا.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

