مواعيد مباريات اليوم بكأس السوبر المصري

السوبر المصري
السوبر المصري،فيتو
السوبر المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، لاسيما جماهير القطبين، انطلاق مباريات بطولة السوبر المصري، اليوم الخميس، والتي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتشهد مشاركة أربعة أندية مصرية للمرة الثالثة على التوالي: الأهلي بطل الدوري الممتاز وبيراميدز الوصيف، إلى جانب الزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة. 

وينطلق السوبر بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ثم لقاء الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

5 أندية فقط توجت بالسوبر المصري

خمسة أندية فقط تمكنت من إحراز لقب السوبر المصري خلال النسخ الـ22 السابقة هي: الأهلي والزمالك والمقاولون وحرس الحدود، فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك بأربعة ألقاب ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد لكل منها.

تغيير نظام بطولة السوبر

بطولة السوبر المصري بنظامها القديم كانت تقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل كأس مصر، لكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، حيث تم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 (النسخة قبل الماضية) بزيادة عدد المشاركين إلى 4 هم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة على أن يختار مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم للحدث فريقا رابعا بدعوة خاصة عن طريق ما يسمى بـ (الكارت الذهبي).

الجريدة الرسمية