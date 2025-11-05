السوبر المصري 2025 يحسم صراع “الزعامة” المحلية بين الأهلي وبيراميدز.. الأهلي يسعى لخطف اللقب لإرضاء جماهيره.. وبيراميدز يبحث عن لقبه المحلي الثاني.. وعبدالله السعيد يحاول الحفاظ على لقب هداف السوبر

السوبر المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، لاسيما جماهير القطبين، انطلاق مباريات بطولة السوبر المصري، التي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتشهد مشاركة أربعة أندية مصرية للمرة الثالثة على التوالي، هي: الأهلي بطل الدوري الممتاز وبيراميدز الوصيف، إلى جانب الزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

تاريخ بطولة السوبر المصري

انطلقت بطولة السوبر المصري عام 2001 وبالتحديد في 14 سبتمبر، وتوج الزمالك بطل الدوري بلقب النسخة الأولى على حساب غزل المحلة وصيف كأس مصر.

فريق الأهلي، فيتو

خمسة أندية فقط توجت بالسوبر المصري

خمسة أندية فقط تمكنت من إحراز لقب السوبر المصري خلال النسخ الـ22 السابقة هي: الأهلي والزمالك والمقاولون وحرس الحدود، فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك بأربعة ألقاب ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد لكل منها.

تغيير نظام بطولة السوبر

بطولة السوبر المصري بنظامها القديم كانت تقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل كأس مصر، لكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، حيث تم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 (النسخة قبل الماضية) بزيادة عدد المشاركين إلى 4 هم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة على أن يختار مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم للحدث فريقا رابعا بدعوة خاصة عن طريق ما يسمى بـ (الكارت الذهبي).

فريق بيراميدز، فيتو

تحدٍّ خاص بين الأهلي وبيراميدز على لقب النسخة 23

تشهد هذه النسخة من بطولة السوبر المصري لعام 2025 تحديا من نوع خاص بين المارد الأحمر "الأهلي" بطل أخر دوري ممتاز، ونادي بيراميدز أحد أقطاب القوى الكروية الصاعدة في الموسمين الأخيرين، بعدما تمكن مؤخرا من حصد ثلاثة ألقاب، أهمها دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولة القارات الثلاث "كأس الإنتركونتيننتال".

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، في استغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

يورتشيتش، فيتو

الأهلي يسعى لحصد اللقب لإرضاء جماهيره الغاضبة

على الجانب الآخر، يدخل فريق الأهلي بطولة السوبر المصري رافعا شعار "لا بديل عن التتويج باللقب" من أجل استعادة التوزان وتصحيح المسار، بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير منذ انطلاقة الموسم الحالي، على الرغم من إنفاق عشرات الملايين من الدولارات لتدعيم الفريق بالكثير من الصفقات الأجنبية والمحلية، فضلا عن التعاقد مع الدانماركي ييس توروب لتطوير أداء الفريق، وهو ما لم يحدث بعد أن قاد الفريق قرابة خمس مباريات محلية وإفريقية.

لذلك يعول مسئولو النادي الأهلي على المدرب الدانماركي من أجل إعادة الكبرياء للفريق الأحمر في بطولة السوبر المصري وإنتزاع اللقب للمرة السادسة عشر في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما من شأنه أن يعيد لبطل مصر بريقه ويرضي جماهيره الغاضبة من سوء الأداء والنتائج.

ييس توروب مدرب الأهلي، فيتو

كما أن جماهير الأهلي ترى أن بطولة السوبر فرصة جيدة للفريق للثأر من فريق بيراميدز حال تأهلا سويا للمباراة النهائية على حساب سيراميكا والزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الأهلي أمام بيراميدز في مسابقة الدوري بالموسم الحالي بهدفين نظيفين، وهي الخسارة التي أغضبت جماهير الأهلي بشدة وتسببت في الإطاحة بالإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

أرقام مهمة في تاريخ السوبر المصري

- 18 مباراة في بطولة السوبر المصري انتهت بفوز أحد طرفي المواجهات السابقة مقابل 10 تعادلات حُسمت بركلات الترجيح 7 منها في النهائي أخرها في نسخة 2024 بين الأهلي والزمالك ومباراتين في نصف النهائي الأولى كانت بين مودرن سبورت وبيراميدز بالنسخة السابقة وشهدت ماراثون تاريخي وصل إلى 34 ضربة والثانية في النسخة رقم 22 بين الزمالك وبيراميدز في النسخة رقم 22 وفاز بها الأول.

- 52 هدفًا استقبلتها الشباك في البطولة خلال 24 مباراة بمتوسط 1.75 في كل لقاء، وأكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في مباراة واحدة كان 6 في نهائي نسختي 2004 الذي شهد تفوق المقاولون على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين ونسخة 2023 بين الأهلي ومودرن سبورت التي انتهت بنفس النتيجة.

عبدالله السعيد، فيتو

عبدالله السعيد الهداف الأول للسوبر

يعد عبدالله السعيد نجم الزمالك الهداف الأول للسوبر برصيد 3 أهداف منها هدفين من علامة الجزاء مع الأهلي في شباك فريقه الحالي الزمالك في نسخة 2015 بعد أن سجل للأهلي أيضًا أمام إنبي في نهائي 2012، يليه 6 لاعبين برصيد هدفين وهم مدحت عبد الهادي ومحمود علاء (الزمالك) وإبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود "كهربا" (الزمالك + الأهلي) – النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر (الأهلي).

- 14 مدربًا تمكنوا من قيادة الأندية الـ 5 للقب منهم 6 مصريين في مقدمتهم حسام البدري برصيد ثلاثة ألقاب و8 من الأجانب على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب والسويسري مارسيل كولر بنفس الرصيد.

- أقيمت بطولة السوبر على ملاعب مصرية 14 مرة بواقع 7 مرات لملعب القاهرة وثلاث نهائيات في الكلية الحربية ومثلها في ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بالإضافة لمرة واحدة على ملعب عثمان أحمد عثمان في 2005 بين الأهلي وإنبي.

السوبر المصري ينتقل إلى الإمارات

بداية من نسخة السوبر المصري لموسم 2015 خرجت البطولة إلى الإمارات للمرة الأولى، حيث استضاف ملعب هزاع بن زايد قمة الأهلي والزمالك وتكرر الأمر في نسختي 2017 بين الأهلي والمصري و2021 بين الأهلي وبيراميدز أما ملعب محمد بن زايد الذي يحتضن مباراتين في النسخة الحالية فقد كان مسرحًا للسوبر خمس مرات أخرها 2024.

جوائز السوبر المصري

رصدت رابطة المحترفين الإماراتية جوائز مالية لبطولة السوبر المصري بلغت في مجملها 700 ألف دولار، للأندية الأربعة المشاركة، حيث يحصل كل فريق من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار مقابل المشاركة في البطولة.

فيما يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف دولار، بينما لن يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على أي جوائز وسيكتفون بالحصول على 50 ألف دولار فقط نظير المشاركة.

