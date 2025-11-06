قبل انطلاق السوبر المصري، الأهلي صاحب نصيب الأسد في الحسم بركلات الترجيح

18 حجم الخط

السوبر المصري ، تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، لاسيما جماهير القطبين، انطلاق مباريات بطولة السوبر المصري، اليوم الخميس، والتي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتشهد مشاركة أربعة أندية مصرية للمرة الثالثة على التوالي: الأهلي بطل الدوري الممتاز وبيراميدز الوصيف، إلى جانب الزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

النسخة الحالية من كأس السوبر المصري تحمل رقم 24، يتم حسمها من ركلات الترجيح والتي ليست المرة الأولى حيث تم حسم اللقب بركلات الترجيح في 7 مرات سابقة.

وترجع أولى المرات إلى نسخة 2003، بين الأهلي والزمالك لأول مرة في كأس السوبر المحلي، ونجح الأهلي في حصد لقبه الأول بركلات الترجيح نتيجتها 3 – 1 بعد نهاية اللقاء على ايقاع التعادل السلبي على ملعب الكلية الحربية.

الأهلي والاسماعيلي نسخة 2007

وجمع اللقاء ما بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، في عام 2007. ونجح الأهلي في حصد اللقب بركلات الترجيح نتيجتها 4 – 2 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما على ستاد القاهرة الدولي.

الاهلي والزمالك نسخة 2014

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2014، وجمع اللقاء ما بين ناديي الأهلي والزمالك، ونجح الأهلي في حصد اللقب بركلات الترجيح نتيجتها 5 – 4 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل السلبي على ستاد القاهرة الدولي.

الاهلي والزمالك في موسم 2016 - 2017

وفي موسم 2016 – 2017، جمع اللقاء ما بين الأهلي والزمالك، ونجح الزمالك في حصد اللقب بركلات الترجيح بنتيجتها 3 – 1 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل السلبي على ستاد محمد بن زايد، أبوظبي.

الاهلي والزمالك موسم 2019 - 2020

والمرة الخامسة كانت في موسم 2019 – 2020، وجمع اللقاء ما بين الأهلي والزمالك، ونجح الزمالك في حصد اللقب بركلات ترجيح بنتيجتها 4 – 3 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل السلبي ستاد محمد بن زايد.

الاهلي وطلائع الجيش موسم 2020 - 2021

وكانت المرة السادسة كانت في موسم 2020 – 2021 بين ناديي الأهلي وطلائع الجيش، ونجح طلائع الجيش في حصد لقبه الأول بركلات الترجيح بنتيجتها 3 – 2 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل السلبي على ملعب برج العرب، الإسكندرية.

أما النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك

والمرة السابعة كانت في نسخة 2024، وجمع ما بين الأهلي والزمالك، ونجح الأهلي في حصد اللقب بركلات الترجيح نتيجتها 7 – 6 بعد نهاية اللقاء على إيقاع التعادل السلبي على ستاد محمد بن زايد.

وينطلق السوبر بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ثم لقاء الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

5 أندية فقط توجت بالسوبر المصري

خمسة أندية فقط تمكنت من إحراز لقب السوبر المصري خلال النسخ الـ22 السابقة هي: الأهلي والزمالك والمقاولون وحرس الحدود، فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك بأربعة ألقاب ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد لكل منها.

تغيير نظام بطولة السوبر

بطولة السوبر المصري بنظامها القديم كانت تقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل كأس مصر، لكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، حيث تم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 (النسخة قبل الماضية) بزيادة عدد المشاركين إلى 4 هم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة على أن يختار مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم للحدث فريقا رابعا بدعوة خاصة عن طريق ما يسمى بـ (الكارت الذهبي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.