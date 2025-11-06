بيراميدز يتفوق على الزمالك تسويقيا قبل قمة السوبر المصري

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

بيراميدز يتفوق على الزمالك

وتبلغ القيمة التسويقية لـ الزمالك 15.45 مليون يورو، ويأتي في المركز الأول من اللاعبين الأغلى في الفريق، خوان بيزيرا 1.5 مليون يورو، يليه عدي الدباغ 1.2 مليون يورو، ونبيل عماد دونجا 1.2 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 22.50 مليون يورو.

ويعتبر أغلى لاعب قيمة تسويقية البرازيلي إيفرتون داسيلفا 2.80 مليون يورو.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

محمد معروف حكما للمباراة

يدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، لاستغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

