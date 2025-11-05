الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة
تأخر فريق برشلونة أمام نظيره كلوب بروج بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تقدم كلوب بروج مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر تريزولدي، قبل أن ينجح برشلونة في إدراك التعادل سريعًا بواسطة فيران توريس في الدقيقة الثامنة، ثم عاد الفريق البلجيكي ليتقدم مرة أخرى عند الدقيقة 17، بعدما سجل كارلوس فوريس الهدف الثاني

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج 


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

وخاض برشلونة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك ست نقاط.

كما خاض كلوب بروج ثلاث مباريات بالبطولة الأوروبية، وحقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مواجهتين، ويملك ثلاث نقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويدخل لقاء اليوم بعد فوزه أمام إلتشي بثلاثية لهدف في الجولة الحادية عشر لليجا.

الجريدة الرسمية