دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

تأخر فريق برشلونة أمام نظيره كلوب بروج بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تقدم كلوب بروج مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر تريزولدي، قبل أن ينجح برشلونة في إدراك التعادل سريعًا بواسطة فيران توريس في الدقيقة الثامنة، ثم عاد الفريق البلجيكي ليتقدم مرة أخرى عند الدقيقة 17، بعدما سجل كارلوس فوريس الهدف الثاني

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

وخاض برشلونة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك ست نقاط.

كما خاض كلوب بروج ثلاث مباريات بالبطولة الأوروبية، وحقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مواجهتين، ويملك ثلاث نقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويدخل لقاء اليوم بعد فوزه أمام إلتشي بثلاثية لهدف في الجولة الحادية عشر لليجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.