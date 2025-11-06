الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل مثير بين برشلونة وكلوب بروج بثلاثية لكل فريق في دوري أبطال أوروبا

برشلونة وكلوب بروج
برشلونة وكلوب بروج
18 حجم الخط

تعادل فريق برشلونة مع  نظيره كلوب بروج بثلاثة اهداف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهم، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تقدم كلوب بروج مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر تريزولدي، قبل أن ينجح برشلونة في إدراك التعادل سريعًا بواسطة فيران توريس في الدقيقة الثامنة، ثم عاد الفريق البلجيكي ليتقدم مرة أخرى عند الدقيقة 17، بعدما سجل كارلوس فوريس الهدف الثاني

في الشوط الثاني، تمكن  لامين يامال من تعديل النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 61، لكن فوريس واصل تألقه وسجل الهدف الثالث لكلوب بروج في الدقيقة 63. 

وجاء هدف التعادل الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 بعدما أحرز لاعب بروج كريستوس نزوليس هدفا بالخطأ في مرماه. 

وكاد كلوب بروج أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل روميو فرمانت هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، لتنتهي المباراة بنتيجة (3-3).

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج 

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

 

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة، بينما وصل رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة كلوب بروج دوري ابطال اوروبا برشلونة أمام كلوب بروج لامين يامال

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

لامين يامال يقود هجوم برشلونة لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري (صور)

منتخب فرنسا تحت 17 عاما يفوز على تشيلي في كأس العالم للناشئين

الأهلي يقترب من ضم موهبة منتخب المغرب للشباب

أشرف داري يعلن اقتراب عودته ويؤكد: نستهدف حصد السوبر لإسعاد الجماهير

ثنائي الأهلي يواصل التأهيل خلال مران الفريق بالإمارات

بعثة الأهلي تتحرك لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

بدء غلق محور 3 يوليو كليا، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وفاة السيناريست أحمد عبدالله عن عمر ناهز الـ 60 عاما

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

المزيد
الجريدة الرسمية