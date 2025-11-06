تعادل مثير بين برشلونة وكلوب بروج بثلاثية لكل فريق في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

تعادل فريق برشلونة مع نظيره كلوب بروج بثلاثة اهداف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهم، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تقدم كلوب بروج مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر تريزولدي، قبل أن ينجح برشلونة في إدراك التعادل سريعًا بواسطة فيران توريس في الدقيقة الثامنة، ثم عاد الفريق البلجيكي ليتقدم مرة أخرى عند الدقيقة 17، بعدما سجل كارلوس فوريس الهدف الثاني

في الشوط الثاني، تمكن لامين يامال من تعديل النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 61، لكن فوريس واصل تألقه وسجل الهدف الثالث لكلوب بروج في الدقيقة 63.

وجاء هدف التعادل الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 بعدما أحرز لاعب بروج كريستوس نزوليس هدفا بالخطأ في مرماه.

وكاد كلوب بروج أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل روميو فرمانت هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، لتنتهي المباراة بنتيجة (3-3).

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة، بينما وصل رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين.

