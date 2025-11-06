قائمة غيابات الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

قائمة غيابات الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري

وأبرز غيابات لاعبي الزمالك عن لقاء الليلة التالي:

ناصر منسي (وجهة نظر فنية).

محمود الشناوي (وجهة نظر فنية).

محمد السيد (تجميد بسبب أزمة تجديد عقده).

آدم كايد (إصابة).

خوان بيزيرا (إصابة رغم وجوده في القائمة).

أحمد شريف (إصابة رغم وجوده في القائمة).

نبيل عماد دونجا (إيقاف).

غيابات بيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري

رمضان صبحي (إصابة).

أسامة جلال (إصابة).

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز



ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الزمالك وبيراميدز منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى.

وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات في كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

شهدت تسجيل 85 هدفًا، منهم 13 مباراة لصالح الزمالك، و4 مواجهات فقط لصالح بيراميدز، و6 مباريات حل فيهم التعادل بين الطرفين.

وسجل بيراميدز 35 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل الأبيض 50 هدفًا في شباك السماوي.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

محمد معروف حكما للمباراة



ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

