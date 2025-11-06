الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل المواجهة المرتقبة، سيراميكا كليوباترا يتفوق على الأهلي خلال هذا الموسم

الاهلي وسيراميكا
الاهلي وسيراميكا كليوباترا
18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

ارقام سيراميكا كليوباترا هذا الموسم 

ويتصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الأهلى الوصيف برصيد 23 نقطة.


ويعد سيراميكا هو الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم برصيد 8 انتصارات، متفوقًا على الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين جمع كل منهم عددًا أقل من الانتصارات حتى الآن برصيد 6 انتصارات فقط.

سيراميكا ثاني أقوى دفاع في المسابقة، حيث استقبل 5 أهداف فقط، متساويًا مع بيراميدز بعدد مباريات أقل، وخلف غزل المحلة الذي يُعد الدفاع الأقوى بتلقيه 4 أهداف فقط.

أرقام كارثية للأهلي  هذا الموسم 

الأهلي لعب 12 مباراة وفشل في تحقيق الفوز في نصفهم، فاز 6 وتعادل 5 وخسر 1 وفقد الأهلي 13 نقطة في أول 12 مباراة بمعدل فقدان أكثر من نقطة في المباراة الواحدة.

ودخل مرمى الأهلي 13 هدف في أول 12 مباراة بمعدل استقبال أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

فقد الأهلي الموسم الماضي في الدور الأول بالكامل 12 نقطة فقط، حتى الآن الأهلي فقد 13 نقطة ومتبقي 8 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر المصري كأس السوبر سيراميكا كليوباترا بطولة كأس السوبر بطولة كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

قبل انطلاق السوبر المصري، الأهلي صاحب نصيب الأسد في الحسم بركلات الترجيح

قبل انطلاق السوبر، السعيد والسولية يهددان عرش حسام عاشور في عدد المشاركات

مواعيد مباريات اليوم بكأس السوبر المصري

قبل صدام الليلة في السوبر المصري، أرقام علي ماهر أمام الأهلي

قائمة غيابات الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

قبل مباراة الليلة بالسوبر المصري، قائمة هدافي مواجهات الزمالك وبيراميدز

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري اليوم

ضربة البداية في السوبر المصري.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا.. المارد الأحمر يسعى إلى مصالحة جماهيره.. وهذا موقف الشناوي من التشكيل الأساسي

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

مدبولي يكشف أهمية مشروع علم الروم مع قطر

مفاجأة في تحقيقات اتهام مها الصغير، جريمة السرقة تخص 4 فنانين أجانب

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

المزيد
الجريدة الرسمية