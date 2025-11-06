قبل المواجهة المرتقبة، سيراميكا كليوباترا يتفوق على الأهلي خلال هذا الموسم

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

ارقام سيراميكا كليوباترا هذا الموسم

ويتصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الأهلى الوصيف برصيد 23 نقطة.

ويعد سيراميكا هو الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم برصيد 8 انتصارات، متفوقًا على الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين جمع كل منهم عددًا أقل من الانتصارات حتى الآن برصيد 6 انتصارات فقط.

سيراميكا ثاني أقوى دفاع في المسابقة، حيث استقبل 5 أهداف فقط، متساويًا مع بيراميدز بعدد مباريات أقل، وخلف غزل المحلة الذي يُعد الدفاع الأقوى بتلقيه 4 أهداف فقط.

أرقام كارثية للأهلي هذا الموسم

الأهلي لعب 12 مباراة وفشل في تحقيق الفوز في نصفهم، فاز 6 وتعادل 5 وخسر 1 وفقد الأهلي 13 نقطة في أول 12 مباراة بمعدل فقدان أكثر من نقطة في المباراة الواحدة.

ودخل مرمى الأهلي 13 هدف في أول 12 مباراة بمعدل استقبال أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

فقد الأهلي الموسم الماضي في الدور الأول بالكامل 12 نقطة فقط، حتى الآن الأهلي فقد 13 نقطة ومتبقي 8 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

