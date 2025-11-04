محافظ أسيوط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان المنطقة الصناعية

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددًا من المصانع الممولة من الجهاز بالمنطقة الصناعية بالصفا ببني غالب، لمتابعة أعمالها الإنتاجية والوقوف على احتياجاتها وتذليل أي عقبات أمامها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية بالصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز، ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بأسيوط، وبسام صلاح من قطاع الشئون الإدارية والهندسية وداليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والمهندسة وفاء محروس مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وقيادات تنفيذية من الجهاز والمحافظة.

إقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة

من جانبه، أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن أبناء أسيوط يمتلكون قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تشجيعهم لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة، ودعم المناطق الصناعية القائمة من خلال التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط أن المشروعات الصناعية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.

من ناحيته أعرب باسل رحمي عن سعادته بما شاهده من نجاحات ميدانية، مؤكدًا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في التمويلات والخدمات غير المالية لأبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط تحظى بأولوية خاصة نظرًا لما تمتلكه من طاقات صناعية وبشرية واعدة.

وأضاف رحمي أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 وحتى الآن تمويلات تجاوزت 4.2 مليار جنيه دعمت أكثر من 134 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأسهمت في توفير أكثر من 213 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، موضحًا أن القطاعات الإنتاجية استحوذت على نحو 26% من إجمالي التمويلات، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي لافتَا إلى أن الجهاز لا يقتصر على التمويل فقط، بل يقدم خدمات فنية وتسويقية وتدريبية، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض المحلية والدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي للجهاز على استمرار التعاون بين الجانبين لدعم المشروعات الإنتاجية وتمكين رواد الأعمال من التوسع في أنشطتهم، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل كريمة لشباب الصعيد.

