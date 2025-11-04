الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
عصام كامل

تعليم أسيوط: توزيع استمارات متابعة للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

اجتماع مسئولي التعليم
اجتماع مسئولي التعليم بأسيوط، فيتو

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط، اجتماع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم بالمحافظة، وموجهي اللغة العربية على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة وتطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

التقرير الشهري للبرنامج العلاجى

وبدأ الاجتماع باستعراض الدكتورة آمال إسماعيل مدير إدارة التعليم الاعدادى بالمديرية، ومحمد زيدان مدير ادارة التعليم الابتدائى بالمديرية، التقرير الشهري للبرنامج العلاجى للطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتوزيع استمارات متابعة تنفيذ الخطة العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، والتي سيجرى تطبيقها في المتابعات الميدانية للمدارس عن طريق مديري الإدارات وكلاء الإدارات ومديري المراحل وموجهي اللغة العربية وبالإدارات.

مسابقة لاختيار أفضل مدرستين (الابتدائية - الإعدادية) 

وأعلن وكيل الوزارة عن مسابقة على مستوى 11 إدارة تعليمية بمحافظة أسيوط لاختيار أفضل مدرستين (الابتدائية - الإعدادية)، وفقا لمعايير تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتحقيق أفضل معدلات وتحقيق الانضباط المدرسى والتحفيز التربوي، وذلك من خلال متابعات مديري المراحل التعليمية بالمديرية ولجان المتابعة وموجهي العموم، على أن يتم صرف مكافأة مالية المدرستين الفائزتين بالمسابقة.

حصر فعلي مدقق للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج العلاجية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بحصر فعلى مدقق للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة لضمان التنفيذ الجيد للبرنامج وتحت إشراف موجهة اللغة العربية ومديرة الإدارات، لافتا إلى المتابعة المستمرة للتقييمات والاداءات وسجلات الدرجات والغياب اليومي للطلاب، ورصد درجات أعمال السنة وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وخلق حالة من التنافس الجاد بين الطلاب تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة تنفيذ خطط المتابعة الميدانية، وتقييم التزام كافة الإدارات التعليمية بتلك المعايير لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس.

وكيل تعليم أسيوط يفاجئ 3 مدارس ويكرم مديرة "الفتح الإعدادية" لتميزها في الأداء

تعليم أسيوط يشيد بارتفاع نسبة الحضور بمدارس الجبل الشرقى رغم وعورة الطرق (فيديو)


واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال الاجتماع بعض الملاحظات التى تم رصدها خلال جولاته الميدانية على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة والإجراءات التى تمت لتلافي تلك الملاحظات.

كما تم مناقشة بعض المقترحات من الحضور والحالة على استفساراتهم حوالي البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

