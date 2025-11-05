الأربعاء 05 نوفمبر 2025
قائمة من أجل مصر تحشد الآلاف في مؤتمر المرشح إيهاب مختار بأسيوط (فيديو)

في مشهد انتخابي حافل، احتشد الآلاف من أبناء محافظة أسيوط مساء أمس بمركز الفتح للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الذي أقامه مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن وسط الصعيد رجل الأعمال إيهاب مختار جندي ضمن خطة التحرك الميداني استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

حضور جماهيري حافل

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من المواطنين والقيادات الشعبية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب السابقين، إلى جانب قيادات حزب ومرشحين من حزب الشعب الجمهوري وحزب مستقبل وطن، في أجواء تعكس المشاركة السياسية الإيجابية.

 

وجاء المؤتمر ضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة للأستاذ إيهاب مع أهالى الدائرة والمواطنين في القرى والمراكز لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي القائم على تحقيق التنمية.

 

وناقش مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عددًا كبيرًا من الأهالي واستمع لاحتياجاتهم ومطالبهم الخدمية والذين أعربوا عن دعمهم وثقتهم في قدرة نواب قائمة من أجل على تمثيل الشعب الأسيوطي داخل البرلمان.

غدا، مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بسوهاج

مؤتمر حاشد بالجيزة لحزب الشعب الجمهوري لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر 


وخلال كلمته بالمؤتمر، أشاد إيهاب مختار، مرشح القائمة الوطنية عن محافظة أسيوط، بالدور الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المحافظات وخاصة الصعيد، مؤكدًا أن مصر تعيش مرحلة إنجاز غير مسبوقة في مختلف المجالات.

