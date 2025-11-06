الخميس 06 نوفمبر 2025
الزمالك في مواجهة طوفان بيراميدز.. مواجهة نارية تجمع الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري على أرض الإمارات.. وهذا التشكيل المتوقع للفريقين وطاقم التحكيم

كأس السوبر المصري، يلتقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في لقاء كلاسيكي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويجمع اللقاء الزمالك صاحب العراقة والتاريخ، وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة

خط الهجوم: عبد الحميد معالي (أحمد شريف)، شيكو بانزا، عدي الدباغ.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، مهند لاشين، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

محمد معروف حكما للمباراة 

يدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمى حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة في الدوري، وأربع مباريات في كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، في استغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

خمسة أندية فقط توجت بالسوبر المصري

خمسة أندية فقط تمكنت من إحراز لقب السوبر المصري خلال النسخ الـ22 السابقة هي: الأهلي والزمالك والمقاولون وحرس الحدود، فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك بأربعة ألقاب ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد لكل منها.

تغيير نظام بطولة السوبر

بطولة السوبر المصري بنظامها القديم كانت تقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل كأس مصر، لكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، حيث تم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 (النسخة قبل الماضية) بزيادة عدد المشاركين إلى 4 هم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم للحدث فريقا رابعا بدعوة خاصة عن طريق ما يسمى بـ (الكارت الذهبي).

