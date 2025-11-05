محمد بسام: جئنا لبطولة السوبر المصري ونحن نتصدر الدوري (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، تحدث محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، عن المواجهة المنتظرة لفريقه غدًا أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري التي تقام بالإمارات.

وقال بسام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نشكر الجانب الإماراتي على حسن الضيافة والاستقبال، وجميعنا سعداء بالتواجد هنا، وكل عام نتواجد هنا ولذلك شكل الأمر لنا حافزا كبيرا.

وأضاف: جميعنا لدينا تركيز كبير ولدينا رغبة في تقديم شيء أفضل مما قدمناه في آخر نسختين، والأهم أن تكون المباراة كبيرة ومميزة وبعدها لكل حادث حديث فنحن نعمل مع كل مباراة خطوة بخطوة.

"الدوافع موجودة عند اللاعبين.. شخصية الفريق ظهرت بالمباراة الأخيرة"

محمد بسام - حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا#كأس_السوبر_المصري 🏆 على #أبوظبي_الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/xvjVP0XSgh — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 5, 2025

وأضاف: “فريقنا لديه لاعبين كبار لديهم خبرات، وهناك لاعبين لديهم رغبة في النجاح، ونمتلك لاعبين مميزين مثل السولية وسعد سمير، ولدينا دوافع مميزة خاصة مع شخصية الفريق التي ظهرت أمام بتروجت وحصدنا نقاط المباراة في الوقت القاتل”.

وعلق بسام على الاختلافات في فريق سيراميكا بالموسم الجاري مقارنة بالمواسم السابق: “ما تغير في فريقنا خلال الموسم الحالي، هو اختلاف الشخصية ووجود الرغبة في الفوز خلال كل مباراة مع وجود اللاعبين الخبرات والجهاز الفني المحترم، الأمر الذي جعل هناك توليفة مميزة مع اللاعبين الشباب وهو ما ظهر جيدا من بداية الدوري حتى الآن”.

وأوضح: “أن تأتي متصدرا جدول ترتيب الدوري فهو أمر يمنحك الدافع والثقة وأيضا يجعل عليك مسئولية كبيرة، وسنقدم كل ما لدينا والجميع لديه حالة تركيز كبيرة من أجل تقديم الأفضل والتوفيق في النهاية من الله”.

واختتم حارس سيراميكا حديثه قائلا: الأهلي أكبر الأندية في إفريقيا ولديه لاعبين مميزين وخبرات، والأهلي عينه على الفوز واللقب، لكننا سنسعى للخروج من المباراة بما نريد وأن نصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخنا.

