الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

الأهلي
الأهلي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقطات من المران الأول للفريق في الإمارات، وذلك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وشهد مران الأهلي مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

وعلى جانب آخر يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر من القاهرة الي الإمارات. 

الجريدة الرسمية