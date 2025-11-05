علي ماهر يتحدى الأهلي: لدينا نفس الطموح وندخل البطولة بعد سلسلة نجاحات (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على المواجهة الهامة والمرتقبة أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام الأهلي: “سعيد بالاستقبال غير الغريب على شعب الإمارات، ودائما نكون سعداء بالتواجد هنا ومن بداية تواجدنا في المطار وجدنا حفاوة لذلك نشكرهم بشكل كبير، وكان هدفنا أن نسافر إلى الإمارات ونحن سعداء لذلك كان هدفنا الفوز في مباراة الدوري، وهدفنا هنا أن نعلي اسم مصر، والجميع يكون سعيد في الإمارات، لذلك يهمنا أن يكون اليوم غدا يوما جميلا ومميزا فنيا وعلى جميع الأصعدة”.

علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا: لدينا نفس طموح الأهلي لخطف اللقب..



وأضاف علي ماهر: هناك ضغط على لاعبي الأهلي ولديهم هدف حصد البطولة، ونحن لدينا طموحا كبيرا أيضا وهدفنا تحقيق اللقب، والفرق الأربع الكبيرة متواجدة هنا والجميع لديه حق مشروع في الفوز والتتويج.

وتابع علي ماهر: الأهلي فريق كبير ويدخل كل المباريات من أجل الفوز، ونحن أيضا نفس الأمر، وندخل البطولة بمعنويات مختلفة وتركيز مختلف وشخصية مختلفة والطموح لدينا لأبعد حدود، وأتمنى التوفيق بعد مجهودنا وتعبنا وأتمنى أن نكون في يومنا ونخرج بالفوز في اللقاء مستغلين الأجواء المميزة والحالة الفنية المميزة للاعبين والدوافع المعنوية المميزة بعد تصدر الدوري.

وواصل مدرب سيراميكا: بدأنا أن نتعود على الضغوط واللاعبين لديهم شخصية وتحدي كبير، والشخصية تغيرت تماما كما قلت، وتفكيرنا هو كيف نفوز فقط وهو ما يحتاج لعمل ومجهود كبير، ونعمل على ذلك بشكل يومي، وهو ما اتضح للجميع في مصر.

وأكمل علي ماهر: سعد سمير أصبح جاهزا وشارك معنا في مران أمس، وكريم الدبيس يحتاج لقليل من الوقت وقد يكون معنا في المباراة الثانية، وغير ذلك الجميع جاهز لمباراة الأهلي.

وأردف علي ماهر: الفوز في 5 مباريات متتالية أمرا ليس سهلا، والجميع أصبح ينتظر مبارياتنا وكرتنا الممتعة، ومحمد بسام أصبح أحد أفضل حراس الدوري، وبخلاف المتعة هدفنا المكسب، خاصة وأن المنظومة مميزة والإدارة تلبي كافة طلباتنا، والمدير الفني إذا كان ناجحا هو من يجذب الجميع في المنظومة إلى النجاح.

واختتم مدرب سيراميكا كليوباترا تصريحاته: نتطلع لمواصلة الأداء المميز، وجميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز، ويستحق عدد منهم الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويخوض الأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

