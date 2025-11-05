مصطفى شوبير يتحدث عن مواجهة سيراميكا وطموحه مع الأهلي بالسوبر المصري (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة السوبر المصري دائمًا ما تمثل قيمة كبيرة للفريق وللاعبين، خاصة في نظامها الجديد بمشاركة أربع فرق، يمنحها طابعًا تنافسيًّا قويًّا.

وقال شوبير للموقع الرسمي للنادي الأهلي: “إن الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد فقط، وهو الفوز والتتويج باللقب، وإن الفريق مقبل على محطة مهمة خلال مشاركته في السوبر المصري، حيث يسعى خلالها لمواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهيره في كل مكان”.

وأوضح شوبير أن الأهلي يستعد بشكل قوي وجاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، مؤكدًا أن كل اللاعبين لديهم روح عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية، ثم السعي نحو رفع الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.

وأشاد بفريق سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يضم لاعبين مميزين، وأن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير وتطبيق تعليمات الجهاز الفني.

وتحدث شوبير عن إقامة البطولة في الإمارات، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يعتزون دائمًا باللعب هناك لما يجدونه من دعم جماهيري كبير وأجواء مميزة تشبه تمامًا اللعب في مصر، وهو ما يمنح الفريق حماسًا إضافيًّا ورغبة أكبر في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

كما أشاد بمبادرة إطلاق منصة تعليمية باسم النادي الأهلي، معتبرًا أنها خطوة طبيعية تليق باسم النادي الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، وتعكس دوره الرائد في المجالات الرياضية والاجتماعية والتعليمية.

وأكد أنه سيشارك في المنصة للاستفادة منها وتطوير نفسه، موصيًا الشباب بضرورة الاستفادة من هذه المبادرات التي تساعدهم على الجمع بين الرياضة والتعليم وبناء مستقبل أفضل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويخوض الأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.