الزمالك يخوض مرانه الأول في الإمارات قبل السوبر المصري (صور)

الزمالك
الزمالك

خاض فريق الزمالك مرانه الأول في أبو ظبي استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

 

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز بعد غد الخميس في افتتاح منافسات بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات مستضيف البطولة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري


ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل المباراة  قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية. 

وصول بعثة بيراميدز

ووصلت بعثة فريق  بيراميدز إلى الإمارات، امس الاثنين استعدادا لخوض السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات


وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي
خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما

واختتم فريق بيراميدز تدريباته صباح اليوم الإثنين باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

 

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025


الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

