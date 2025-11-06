ضربة البداية في السوبر المصري.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا.. المارد الأحمر يسعى إلى مصالحة جماهيره.. وهذا موقف الشناوي من التشكيل الأساسي

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة الدنماركي ييس توروب ولا يرى أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى النهائي، سعيًا نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به في النسخة الماضية بعد فوزه على الزمالك.

كما يأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الانتصار اليوم من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة، بعد التعثر في اخر مباراتين بالدوري الممتاز، حيث تعادل الفريق أمام بتروجيت بنتيجة 1-1، ثم تعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي.

في المقابل، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بدوافع كبيرة تحت قيادة مدربه علي ماهر، طامحا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء حامل اللقب والتأهل إلى النهائي، على أمل حصد اللقب.

ويخوض سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على بتروجيت في الدوري بنتيجة 2ـ1، والذي عزز من موقعه في جدول الترتيب ومنح لاعبيه ثقة إضافية قبل مواجهة اليوم.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

استقر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه، في المواجهة المرتقبة غدا الخميس مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه أشرف بن شرقي.

في الهجوم: جراديشار.

خمسة أندية فقط توجت بالسوبر المصري

خمسة أندية فقط تمكنت من إحراز لقب السوبر المصري خلال النسخ الـ22 السابقة هي: الأهلي والزمالك والمقاولون وحرس الحدود، فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك بأربعة ألقاب ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد لكل منها.

تغيير نظام بطولة السوبر

بطولة السوبر المصري بنظامها القديم كانت تقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل كأس مصر، لكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، حيث تم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 (النسخة قبل الماضية) بزيادة عدد المشاركين إلى 4 هم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة على أن يختار مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم للحدث فريقا رابعا بدعوة خاصة عن طريق ما يسمى بـ (الكارت الذهبي).

فريق بيراميدز، فيتو

تحدٍّ خاص بين الأهلي وبيراميدز على لقب النسخة 23

تشهد هذه النسخة من بطولة السوبر المصري لعام 2025 تحديا من نوع خاص بين المارد الأحمر “الأهلي” بطل أخر دوري ممتاز، ونادي بيراميدز أحد أقطاب القوى الكروية الصاعدة في الموسمين الأخيرين، بعدما تمكن مؤخرا من حصد ثلاثة ألقاب، أهمها دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولة القارات الثلاث “كأس الإنتركونتيننتال”.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، في استغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

