الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يتعثر أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي  بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وافتتح سبورتينج لشبونة التسجيل في الدقيقة 12 عبر ماكسيميليانو أراوخو، قبل أن ينجح دوسان فلاهوفيتش في تعديل النتيجة لصالح يوفنتوس عند الدقيقة 34.

تشكيل يوفنتوس ضد سبورتينج لشبونة

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: كالولو، جاتي، كامبياسو

الوسط: كوبمينيرس، ماكيني، لوكاتيلي، تورام

الهجوم: كونسيساو، يلديز، فلاهوفيتش

تشكيل سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: جونكالو إيناسيو، ماكسيميليانو أراوخو، عصمان ديوماندي، فاجيانيديس

الوسط: مورتين هيولماند، فرانسيسكو ترينكاو، بيدرو جونسالفيس، جيوفاني كويندا، سيمويس

الهجوم: فوتيس إيونيديس

ترتيب سبورتينج لشبونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وبتلك النيتجة يحتل سبورتينج لشبونة المركز الـ10 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يقع يوفنتوس في المركز الـ 23 برصيد 3 نقاط فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس سبورتينج لشبونة دوري ابطال اوروبا سبورتينج لشبونة البرتغالي يوفنتوس الإيطالي

مواد متعلقة

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

خالد مرتجى يصل الإمارات لقيادة بعثة الأهلي في السوبر المصري

الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي ويشارك في جزء من مران الأهلي اليوم

محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي استعدادا لنصف نهائي السوبر

الأهلي يستعين بعدد من أعضائه لخدمة النادي

مهاجم الأهلي على رأس قائمة سلوفينيا أمام السويد خلال فترة التوقف الدولي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

إبراهيم عبد الجواد: مدرب برتغالي يقود الزمالك بعد السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية