يوفنتوس يتعثر أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا
تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
وافتتح سبورتينج لشبونة التسجيل في الدقيقة 12 عبر ماكسيميليانو أراوخو، قبل أن ينجح دوسان فلاهوفيتش في تعديل النتيجة لصالح يوفنتوس عند الدقيقة 34.
تشكيل يوفنتوس ضد سبورتينج لشبونة
حراسة المرمى: دي جريجوريو
الدفاع: كالولو، جاتي، كامبياسو
الوسط: كوبمينيرس، ماكيني، لوكاتيلي، تورام
الهجوم: كونسيساو، يلديز، فلاهوفيتش
تشكيل سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس
حراسة المرمى: روي سيلفا
الدفاع: جونكالو إيناسيو، ماكسيميليانو أراوخو، عصمان ديوماندي، فاجيانيديس
الوسط: مورتين هيولماند، فرانسيسكو ترينكاو، بيدرو جونسالفيس، جيوفاني كويندا، سيمويس
الهجوم: فوتيس إيونيديس
ترتيب سبورتينج لشبونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
وبتلك النيتجة يحتل سبورتينج لشبونة المركز الـ10 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يقع يوفنتوس في المركز الـ 23 برصيد 3 نقاط فقط.
