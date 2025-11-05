الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

ثنائي الأهلي يواصل التأهيل خلال مران الفريق بالإمارات

حسين الشحات وأشرف
حسين الشحات وأشرف داري
يواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات وأشرف داري، تنفيذ برنامجهما التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

وشهد مران النادي الأهلي اليوم تأدية الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية ضمن استعدادا الفريق لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء غد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات. 

الجريدة الرسمية