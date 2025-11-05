الأربعاء 05 نوفمبر 2025
منتخب فرنسا تحت 17 عاما يفوز على تشيلي في كأس العالم للناشئين

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
 حقق منتخب فرنسا تحت 17 عاما الفوز على نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

سجل الهدف الأول اللاعب باتولا في الدقيقة 55،  وأضاف هامبيرت الهدف الثاني في الدقيقة 63. 

 

منتخب السعودية يخسر أمام النمسا في كأس العالم للناشئين

فيما خسر منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، منهم إثنتين للاعبي المنتخب السعودي وواحدة لمنتخب النمسا.

وتحصل اللاعب لوكا فينهاندل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 41، ثم أحرز يوهانس موسر هدف منتخب النمسا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

كما تحصل ناصر الفيهاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57، ثم طُرد أيضًا اللاعب سعيد الدوسري في الدقيقة 90+5، وأهدر فاسيلي ماركوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

ويتبقى لـ منتخب السعودية مباراتين في كأس العالم للناشئين 2025 أمام كل من مالي ونيوزيلندا.

