8 مخاطر للدهون الحشوية بالجسم وطرق التخلص منها

الدهون الحشوية هى الدهون الداخلية بالجسم التى تتخزن داخل الأعضاء ويصعب التخلص منها وللأسف لها مخاطر عديدة.

والدهون الحشوية عادة تتراكم بالجسم نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة وقلة الحركة مع العصبية والإفراط فى تناول السكريات.

ما هى الدهون الحشوية

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الدهون الحشوية هى الدهون التى تتخزن حول أعضاء الجسم نتيجة تناول الطعام بكثرة والإفراط فى تناول السكريات وقلة ممارسة الرياضة، مايسبب ظهور الكرش والسمنة الموضعية ومقاومة الأنسولين.

مخاطر الدهون الحشوية

مخاطر الدهون الحشوية بالجسم

وأضاف مسعد، أن من مخاطر الدهون الحشوية:

رفع مقاومة الإنسولين ما يزيد من خطر السكري النوع الثاني بسبب الالتهاب منخفض الدرجة وتأثيرها على الكبد

تزيد مخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ترتبط بالكبد الدهني وتفاقم التهاب الكبد وقد تتطور لمضاعفات أشد إذا أهملت.

تفرز سيتوكينات التهابية تضعف المناعة وتزيد قابلية العدوى وتؤخر التئام الجروح.

تخل بتوازن الهرمونات والأديبوكاينات وتزيد خطر متلازمة الأيض وارتفاع الكوليسترول.

ترتبط بزيادة بعض السرطانات مثل سرطان الثدي والقولون لدى المعرضين للخطر.

قد تؤثر على الدماغ بزيادة مخاطر التدهور المعرفي والخرف بمرور الوقت.

نصائح للتخلص من الدهون الحشوية

وتابع بأن وجود الدهون الحشوية يمكن حتى مع وزن ظاهري طبيعي لأنها دهون عميقة حول الأعضاء ويصعب ملاحظتها بدون قياس، والتخلص منها يجب ممارسة تمارين المقاومة 3 مرات فى الأسبوع على الأقل، وممارسة رياضة المشى يوميا لمدة نصف ساعة، ضبط مواعيد النوم واتباع نظام غذائي صحى علاج دهون الكبد والحفاظ على صحته.

