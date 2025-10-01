ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بدون ترخيص في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المراكز الطبية غير المرخصة، بناء على تعليمات مشددة من الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بمدينة الباجور، تديره سيدة حاصلة على مؤهل تربية نوعية، تمارس مهنة الطب دون ترخيص منتحلة صفة طبيبة، وتدير المركز بدون أي اعتماد قانوني.

ضبط أدوية غير مرخصة داخل المركز

وخلال التفتيش، عُثر داخل المركز على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية (القانون 415 لسنة 1954، والقانون 153 لسنة 2004، والقانون 3 لسنة 1985).

وعلى الفور جرى إخطار مركز شرطة الباجور وهيئة الدواء المصرية، والقبض على المتهمة، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنحة ضدها، بالإضافة إلى غلق وتشميع المركز بالجمع الأحمر لعدم حصوله على تراخيص مزاولة النشاط الطبي.

صحة المنوفية تؤكد على استمرار الحملات

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تتهاون مع أي مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المجتمع من الدخلاء على المهن الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.