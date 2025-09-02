الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
اتبعي هذه النصائح للحصول على جسم رشيق في وقت قياسي

السمنة
السمنة مرض العصر والمنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار، نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والمقليات وإهمال تناول الخضراوات الطازجة والفاكهة.

والسمنة هى سبب رئيسي فى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكرى والضغط والقلب وغيرهم، ما يؤثر على صحة الجسم بشكل سلبي.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن السمنة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في عصرنا الحالي، إذ تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب، والأوعية الدموية، والمفاصل، والجهاز الهضمي، كما ترتبط بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يجعله الكثيرون من المرضى.

نصائح مهمة تخلصك من الوزن الزائد 

وأضاف البدوي، أن كثير من الأشخاص يبحثون عن طرق فعالة وسريعة للتخلص من الوزن الزائد في زمن قياسي، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن التخلص من السمنة لا يعني فقط إنقاص الوزن سريعا، بل الحفاظ على الصحة العامة وتجنب استرجاع الوزن مرة أخرى، وهناك بعض النصائح التى تساعد فى إنقاص الوزن فى وقت قياسي، منها:

  • تقليل السعرات الحرارية، ويجب تقليل كمية السعرات المستهلكة يوميا بحيث تكون أقل من السعرات التي يحرقها الجسم، مع الحفاظ على العناصر الغذائية الأساسية.
  • الإكثار من البروتين مثل الدجاج، والسمك، والبيض والبقوليات، حيث تساعد البروتينات على تعزيز الشعور بالشبع وحرق الدهون.
  • تجنب الكربوهيدرات البسيطة كالخبز الأبيض، والمعجنات، والحلويات والمشروبات الغازية، لأنها تزيد من تخزين الدهون بالجسم.
  • الإكثار من الخضروات والفواكه فهي غنية بالألياف التي تحافظ على الشعور بالامتلاء وتساعد في تحسين الهضم.
  • ممارسة تمارين الكارديو، مثل الجري، وركوب الدراجات، ةالسباحة أو القفز بالحبل، وهي من أفضل التمارين لحرق السعرات الحرارية بسرعة.
  • ممارسة تمارين القوة كرفع الأثقال وتمارين المقاومة، وهى تساعد في بناء الكتلة العضلية التي ترفع معدل الحرق اليومي.
التخلص من السمنة 
  • ممارسة التمارين عالية الكثافة، وهي التمارين المتقطعة السريعة التي ترفع معدل الأيض حتى بعد انتهاء التمرين، ما يجعلها خيار مثالي لإنقاص الوزن في زمن قياسي.
  • الماء يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من الشعور بالجوع، كما يساعد على طرد السموم من الجسم، لذا ينصح بشرب كوب ماء قبل كل وجبة للمساعدة في تقليل كمية الطعام المستهلكة.
  • قلة النوم تؤثر سلبا على الهرمونات المنظمة للشهية مثل اللبتين والجريلين، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام، كما أن التوتر والضغط النفسي يؤديان إلى الإفراط في الأكل، لذا يجب النوم 7-8 ساعات يوميا مع ممارسة التأمل أو اليوجا لتهدئة الأعصاب.
  • الصيام المتقطع، يعد من الطرق الشائعة للتخلص من السمنة بسرعة، حيث يتم الامتناع عن الأكل لفترة محددة مثل 16 ساعة وتناول الطعام في فترة قصيرة (8 ساعات)، هذه الطريقة تساعد الجسم على حرق الدهون المخزنة بدلا من الاعتماد على الطاقة القادمة من الطعام.
  • تجنب الأكل أمام التلفاز أو عند الشعور بالملل.
  • التوقف عن تناول الوجبات السريعة والمقلية.
  • الحد من السكر الأبيض واستبداله بالعسل الطبيعي أو سكر الفاكهة.
  • تناول المشروبات التى ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الشاى الأخضر والقهوة السوداء.
  • رغم الرغبة في إنقاص الوزن بسرعة، يجب الحرص على أن تكون الطرق آمنة، لذا من المهم متابعة الوزن بانتظام واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية خصوصا إذا كان هناك أمراض مزمنة.
السمنة عند الأطفال خطر يهدد صحة الأجيال القادمة.. النمط الغذائي السيئ وقلة الحركة «أبرز الأسباب».. ممارسة الرياضة الحل الأمثل.. وأطباء يحذرون: مراقبة الوزن ضرورة لا ترف

أخطاء شائعة في الدايت تمنعك من فقدان الوزن

