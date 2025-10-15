استشارى تغذية: المواظبة على تناول الدارك شوكليت يخلصك من الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية من أنواع الدهون التى ترتفع فى الدم وتكون سبب رئيسي فى الإصابة بتصلب الشرايين وجلطات القلب والسكتات الدماغية.

والدهون الثلاثية ترتفع بالدم، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة حيث تناول الطعام الدسم والدهون المهدرجة والمقليات والوجبات السريعة مع قلة ممارسة الرياضة.

وللأسف أصبح ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم لا ينتشر بين كبار السن فقط بل ينتشر أيضا بين الشباب والأطفال ما يؤثر على صحتهم بشكل عام ويسبب انتشار أمراض القلب والسكر والضغط.

الدارك شوكليت تخفض الدهون الثلاثية بالدم

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن المواظبة على تناول الشيكولاتة الداكنة أو ماتعرف بالدارك شوكليت يخفض نسبة الدهون الثلاثية بالدم لأنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة خاصة مادة الليكوبينيا وهى مضاد قوى تقضى على الدهون الثلاثية.

وأضاف على، أن هذه المادة موجودة فى الطماطم أيضا ولكن الطماطم تحتوى على اللاكتيز والنايت شيدز وهى مواد تسبب بعض المشاكل لذا هناك ضرر من تناولها باستمرار، لذا من الأفضل تناول الدارك شوكليت والمواظبة عليها يوميا فهى تخفض الدهون الثلاثية وتمد الجسم بالطاقة وتعالج الالتهابات بالجسم وتكبح الشهية، كما أنها لا تفيد الريجيم فى حال تناولها بكميات مناسبة ومعادلة بما يناسب السعرات الحرارية المسموح بها يوميا.

الدهون الثلاثية بالدم

نصائح تجنبك ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم

ولتجنب ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب تناول المقليات والمعجنات والأكلات الدسمة.

اختيار طرق الطهى الصحية مثل الطعام المسلوق أو المشوى والابتعاد عن المقلي والدسم.

استخدام السمن البلدي أو زيت فى الطهى وليس الدهون المصنعة والمهدرجة.

ممارسة الرياضة يوميا ولو حتى المشى لمدة نصف ساعة يوميا.

تناول الطعام المحضر فى المنزل والامتناع عن الوجبات الجاهزة والسريعة.

الإكثار من الخضراوات والفاكهة الطازجة والإقلال من الدهون بشكل عام.

