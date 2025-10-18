كيفية التخلص من الدهون الثلاثية من خلال تغييرات حيايتة بسيطة

تعد الدهون الثلاثية مصدر حيوي للطاقة في الجسم، لكن ارتفاع مستوياتها يشكل خطر على القلب. فكما هو الحال مع الكوليسترول، يمكن لمشكلات الترايجليسرايد ان تؤدي الى انسداد الشرايين، مما يرفع احتمالية الاصابة بالنوبة القلبية او السكتة الدماغية، ولكن تتوفر العديد من الطرق لخفض هذه المستويات.

أهمية الدهون الثلاثية وعلاقتها بالمتلازمة الأيضية

يمكن ان يكون ارتفاع الدهون الثلاثية جزء من حالة صحية غير سليمة تعرف بـالمتلازمة الأيضية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. تشمل هذه المتلازمة مجموعة من المشكلات الاخرى:

انخفاض مستويات كوليسترول HDL "الجيد".

ارتفاع ضغط الدم.

تراكم الدهون في منطقة البطن.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تزيد المتلازمة الأيضية بشكل كبير من احتمالية الاصابة بـأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري.

مراجعة العادات الغذائية

قد يكون تناول اللاتيه الدسم، او سندويش الجبن المشوي، او حصة من الآيس كريم قبل النوم، سبب في ارتفاع الدهون الثلاثية. اذا كان الشخص يتناول سعرات حرارية اكثر مما يحرق باستمرار، فمن المرجح ان تبدأ مستويات الترايجليسرايد في الارتفاع. السكريات والاطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الجبن، والحليب كامل الدسم، واللحوم الحمراء، هي المتسبب الرئيسي في ذلك.

كيفية خفض مستويات الدهون الثلاثية الرتفعة

لخفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، يجب التحكم بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات. تعمل السكريات البسيطة، وخاصة الفركتوز (سكر الفاكهة)، على رفع مستويات الترايجليسرايد. يجب الحذر من الاطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، وتشمل المشروبات الغازية، والمخبوزات الحلوة، والحلويات، ومعظم حبوب الافطار، والزبادي المنكه، والآيس كريم.

من المهم كذلك تعلم قراءة ملصقات الاطعمة لاكتشاف السكريات المضافة. الكلمات التي يجب الانتباه اليها هي: السكر البني، شراب الذرة، الكلمات المنتهية بـ"وز" (مثل الدكستروز، الفركتوز، الجلوكوز، اللاكتوز، المالتوز، السكروز)، مركزات عصير الفاكهة، شراب قصب السكر، سكر القصب، العسل، سكر الشعير، دبس السكر، والسكر الخام.

ركز على الألياف واختر الدهون الصحية

استبدل الاطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر بالحبوب الكاملة لزيادة استهلاك الألياف، مما يساعد في خفض الدهون الثلاثية. يمكن تناول الشوفان المقطع مع التوت على الفطور بدلا من الخبز او حبوب الافطار السكرية. وفي الغداء، اختر سلطة غنية بالخضروات والحمص. اما في العشاء، فضل الارز البني او الكينوا على البطاطا او المعكرونة.

القليل من الدهون الصحية مفيد للجسم. اختر الاطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على الدهون الاحادية وغير المشبعة: الأفوكادو، الجوز، الدجاج منزوع الجلد، زيت الكانولا، وزيت الزيتون. تجنب الدهون المتحولة الموجودة في العديد من الاطعمة المصنعة، والبطاطا المقلية، والبسكويت المالح، والكعك، والسمن النباتي الصلب. قلل من تناول الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، الآيس كريم، الجبن، والمخبوزات الغنية بالزبدة.

الأسماك بدلا من اللحوم الحمراء

تساعد دهون أوميغا-3، المفيدة للقلب، في خفض الدهون الثلاثية ايضا، ويوصى بتناول الاسماك مرتين على الأقل اسبوعيا، سمك السلمون، والماكريل، والرنجة، وسمك السلمون المرقط البحيري، والتونة البيضاء، والسردين، جميعها غنية بـأوميغا-3.

تشمل المصادر الجيدة الاخرى لأوميغا-3:

الجوز

بذور الكتان

السبانخ

الكرنب

البروكلي

خضروات السلطة

البقوليات

فقدان الوزن وممارسة الرياضة

الوزن الزائد، خاصة حول محيط الخصر، يرفع الدهون الثلاثية في الجسم. يعد فقدان الوزن من اهم الخطوات لخفض مستوياتها، ولا يجب ان يكون فقدان كبير.

اذا كان الشخص يحمل وزن زائد، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد على استعادة اللياقة وخفض الترايجليسرايد في الوقت ذاته. استهدف ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة خمسة ايام في الاسبوع، واحرص على ان تبذل مجهود يزيد من سرعة نبضات القلب. يمكن للتمارين ان تخفض الترايجليسرايد بنسبة تتراوح بين 20% و30%. جرب دروس الرقص، السباحة، او المشي السريع يوميا اذا كنت مبتدئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.